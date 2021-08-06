Россиянки Андреева и Ромасенко вышли в полуфинал Олимпиады в каноэ-двойках на 500 метров
05:37
Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко вышли в полуфинал олимпийского турнира в гребле на байдарках-двойках на 500 метров.
Россиянки в четвертьфинале заняли третье место с результатом 2:04.703. Первые три команды попадают в полуфинал, остальные — выбывают.
Гребля на байдарках и каноэ
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Каноэ-двойка, 500 м
Четвертьфинал
2-й заезд
1. Куба — 2.03,282
2. Узбекистан — отставание 1,168
3. Россия (Ирина Андреева, Олеся Ромасенко) — 1,421
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