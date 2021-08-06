Россиянки Андреева и Ромасенко вышли в полуфинал Олимпиады в каноэ-двойках на 500 метров

Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко вышли в полуфинал олимпийского турнира в гребле на байдарках-двойках на 500 метров.

Россиянки в четвертьфинале заняли третье место с результатом 2:04.703. Первые три команды попадают в полуфинал, остальные — выбывают.

Гребля на байдарках и каноэ

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Каноэ-двойка, 500 м

Четвертьфинал

2-й заезд

1. Куба — 2.03,282

2. Узбекистан — отставание 1,168

3. Россия (Ирина Андреева, Олеся Ромасенко) — 1,421