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Россиянки Андреева и Ромасенко вышли в полуфинал Олимпиады в каноэ-двойках на 500 метров

05:37
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Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко вышли в полуфинал олимпийского турнира в гребле на байдарках-двойках на 500 метров.

Россиянки в четвертьфинале заняли третье место с результатом 2:04.703. Первые три команды попадают в полуфинал, остальные — выбывают.

Гребля на байдарках и каноэ

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Каноэ-двойка, 500 м

Четвертьфинал

2-й заезд

1. Куба — 2.03,282

2. Узбекистан — отставание 1,168

3. Россия (Ирина Андреева, Олеся Ромасенко) — 1,421

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Сергей Разин все материалы автора

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