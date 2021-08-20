Архипов: «Сборная России планирует выступить на чемпионате мира по гребле под флагом федерации»

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов рассказал, что сборная России по гребле хочет выступить на сентябрьском чемпионате мира под флагом национальной федерации.

«Вместо гимна, как и на Олимпиаде, у нас будет музыка из Первого концерта Чайковского. Рассматривается основной вариант, что мы выступим под эмблемой нашей федерации», — цитирует Архипова ТАСС.

Чемпионат мира пройдет с 16 по 19 сентября в Копенгагене.