Архипов: «Сборная России планирует выступить на чемпионате мира по гребле под флагом федерации»
10:17
Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов рассказал, что сборная России по гребле хочет выступить на сентябрьском чемпионате мира под флагом национальной федерации.
«Вместо гимна, как и на Олимпиаде, у нас будет музыка из Первого концерта Чайковского. Рассматривается основной вариант, что мы выступим под эмблемой нашей федерации», — цитирует Архипова ТАСС.
Чемпионат мира пройдет с 16 по 19 сентября в Копенгагене.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю