Россиянин Чеботарь не пробился в полуфинал Олимпиады в каноэ на 1000 метров
05:56
Российский спортсмен Владислав Чеботарь не смог выйти в полуфинал олимпийского турнира в гребле на каноэ на 1000 метров.
24-летний россиянин занял четвертое место в четвертьфинале с результатом 4:18.517. Первые два спортсмена выходят в полуфинал, остальные — вылетают.
Другой россиянин Виктор Мелантьев также не смог выйти в полуфинал на этой дистанции.
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