Россиянин Чеботарь не пробился в полуфинал Олимпиады в каноэ на 1000 метров

Российский спортсмен Владислав Чеботарь не смог выйти в полуфинал олимпийского турнира в гребле на каноэ на 1000 метров.

24-летний россиянин занял четвертое место в четвертьфинале с результатом 4:18.517. Первые два спортсмена выходят в полуфинал, остальные — вылетают.

Другой россиянин Виктор Мелантьев также не смог выйти в полуфинал на этой дистанции.