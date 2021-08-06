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Россиянин Чеботарь не пробился в полуфинал Олимпиады в каноэ на 1000 метров

05:56
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Российский спортсмен Владислав Чеботарь не смог выйти в полуфинал олимпийского турнира в гребле на каноэ на 1000 метров.

24-летний россиянин занял четвертое место в четвертьфинале с результатом 4:18.517. Первые два спортсмена выходят в полуфинал, остальные — вылетают.

Другой россиянин Виктор Мелантьев также не смог выйти в полуфинал на этой дистанции.

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Сергей Разин все материалы автора

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