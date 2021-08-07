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Губерниев отреагировал на отсутствие медалей у сборной России на Олимпиаде-2020 в гребле на байдарках и каноэ

08:16
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале прокомментировал отсутствие медалей у сборной России на Олимпиаде-2020 в гребле на байдарках и каноэ.

«Мы остались без медалей в олимпийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ! Впервые в истории! Что скажут наши тренеры при переходе на другую работу?» — написал Губерниев.

Сборная России не завоевала ни одной медали. Три раза россияне дошли до финальных заездов — байдарки-четверки на 500 м среди мужчин (4-е место), каноэ-одиночки на 200 м среди женщин (Олеся Ромасенко, 7-е место) и каноэ-двойки на 500 м среди женщин (8-е место).

На Олимпиаде-2016 россияне завоевали две бронзовые медали, на Играх-2012 — золото и две бронзы.

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Сергей Разин все материалы автора

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