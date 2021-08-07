Российские гребцы вышли в финал Олимпиады в байдарках-четверках на 500 метров

Российские гребцы вышли в финал олимпийского турнира в байдарках-четверках на 500 метров.

Российская команда в составе Артема Кузахметова, Александра Сергеева, Романа Аношкина и Максима Спесивцева заняла четвертое место в полуфинале с результатом 1:24.340. Первые четыре команды выходят в финал, остальные выбывают.

Финал пройдет сегодня, 7 августа, и начнется в 6:37 мск.

Гребля на байдарках и каноэ

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Байдарка-четверка, 500 м

Полуфинал

1. Германия — 1.23,049

2. Словакия — отставание 0,750

3. Белоруссия — 1,157

4. Россия (Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин, Максим Спесивцев) — 1,291