Российские гребцы вышли в финал Олимпиады в байдарках-четверках на 500 метров
04:24
Российские гребцы вышли в финал олимпийского турнира в байдарках-четверках на 500 метров.
Российская команда в составе Артема Кузахметова, Александра Сергеева, Романа Аношкина и Максима Спесивцева заняла четвертое место в полуфинале с результатом 1:24.340. Первые четыре команды выходят в финал, остальные выбывают.
Финал пройдет сегодня, 7 августа, и начнется в 6:37 мск.
Гребля на байдарках и каноэ
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Байдарка-четверка, 500 м
Полуфинал
1. Германия — 1.23,049
2. Словакия — отставание 0,750
3. Белоруссия — 1,157
4. Россия (Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Роман Аношкин, Максим Спесивцев) — 1,291
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