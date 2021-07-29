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Российский дзюдоист Ильясов прослезился после выигрыша бронзы Олимпиады

13:35
Нияз Ильясов. Фото AFP
Нияз Ильясов. Фото AFP
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Российский дзюдоист Нияз Ильясов прослезился после того, как выиграл в поединке за бронзу Олимпиады в Токио у грузина Варлама Лиапртелиани.

«Не сдержал немного эмоций, виноват, — сказал Ильясов журналистам после схватки. — Тяжелый день был психологически, и я немного не удержался. Плюс за три месяца до этого я проиграл Варламу за выход в финал чемпионата Европы. Это была достаточно принципиальная схватка лично для меня».

25-летний Ильясов выступает в весовой категории до 100 кг.

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