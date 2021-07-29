Матыцин поздравил дзюдоиста Ильясова с бронзой Олимпиады в Токио

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил дзюдоиста Нияза Ильясова с завоеванием бронзовой медали Олимпиады в Токио в весовой категории до 100 кг.

«Поздравляю Нияза Ильясова с первой в карьере олимпийской медалью. На своей дебютной Олимпиаде наш спортсмен показал выступление очень высокого класса, проявил характер и волю к победе. Он уверенно провел поединок за «бронзу» в полутяжелой весовой категории и победил соперника из Грузии оценкой вазари. Эта медаль стала для российских дзюдоистов второй, завоеванной в Токио. Поздравляю с этим успехом тренеров сборной и Федерацию дзюдо России. Желаю удачи российским дзюдоистам в оставшихся дисциплинах на Олимпиаде», — сказал Олег Матыцин.