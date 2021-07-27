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Российская дзюдоистка Давыдова не смогла выйти в 1/8 финала Олимпиады

06:18
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Российская дзюдоистка Дарья Давыдова в 1/16 финала олимпийского турнира до 63 кг уступила венесуэлке Анрикелис Барриос.

30-летняя россиянка уступила Барриос иппоном.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 63 кг

1/16 финала

Анрикелис Барриос (Венесуэла) — Дарья Давыдова (Россия) — 1:0 (Иппон)

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Сергей Разин все материалы автора

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