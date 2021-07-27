Российская дзюдоистка Давыдова не смогла выйти в 1/8 финала Олимпиады
06:18
Российская дзюдоистка Дарья Давыдова в 1/16 финала олимпийского турнира до 63 кг уступила венесуэлке Анрикелис Барриос.
30-летняя россиянка уступила Барриос иппоном.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 63 кг
1/16 финала
Анрикелис Барриос (Венесуэла) — Дарья Давыдова (Россия) — 1:0 (Иппон)
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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