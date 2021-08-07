У японцев больше золотых медалей, у американцев — всех достоинств.

В предпоследний день Олимпийских игр в Токио Абдулрашид Садулаев феерически закрыл турнир по вольной борьбе у мужчин. Аварский танк задавил своего принципиального соперника Кайла Снайдера 6-3 и стал двукратным олимпийским чемпионом — кстати, третьим самым молодым в истории вольной борьбы.

Мавлет Батыров - стал 2-кратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе в 24 года

Ким Иль Ён - 25 лет и 6 дней

Абдулрашид Садулаев - 25 лет 2 месяца и 28 дней

Ёдзиро Уэтакэ - 25 лет и 10 месяцев

Джон Смит - 26 лет

Статистика Садулаева выглядит мощно и почти безупречно — личный рекорд раздулся до 139-2, разгромил соперников по Играм в Токио с общим счетом 25-3 (от стадии 1/8 до финала) — ни один другой вольник из категории 97 кг за последние четыре Олимпиады не громил оппозицию с таким счетом (подсчитаны четыре Олимпиады, потому что до 2008-го стадии 1/8 не было, соревнования проходили в предварительных группах, из которых шел выход сразу в 1/4 финала).

Также счет Садулаева по личным встречам со всеми оппонентами из топ-20 рейтинга в категории до 97 кг, с которыми он встречался, стал положительным.

2-1 - против Снайдера (Садулаев проиграл ему 5-6 на ЧМ в 2017-м)

3-0 - против Саласа

4-0 - против Шарифова

5-0 - против Обликадзе

5-0 - против Нурова

6-0 - против Хуштуна

1-0 - против Андрейцева

1-0 - против Карадениза

1-0 - против Саритова

1-0 - против Ибрагимова

1-0 - против Сотиева

1-0 - против Магомедова

То есть Абдулрашид за эти годы просто снес всю лучшую двадцатку своего веса, выйдя сегодня вперед и в главном личном противостоянии — против Кайла Снайдера.

Но несмотря на успехи Садулаева, Угуева, Сидакова и Евлоева, мы должны смотреть в общемедальный борцовский зачет, потому что именно там результаты Игр показывают общее состояние нашей борьбы яснее всего. И в этом самом медальном зачете — для россиян плохие новости. Впервые в своей истории сборная России по борьбе не выигрывает его. У японцев на одно золото больше, а американцы собрали больше других медалей всех достоинств.

Медальный зачет Токио-2020 по борьбе.

С 1996-го по 2016-й, когда Россия уже выступала самостоятельно, а не в составе СССР, российские борцы всегда выигрывали общий зачет.

1996. Россия выиграла медальный зачет с 4 золотыми медалями. Вторые — США, у которых 3 золота.

2000. Россия громит всех и вся с 6 золотыми наградами. Далеко позади те же американцы — 2 золота.

2004. Снова лучшие с отрывом — 5 золотых медалей у наших борцов. Вторые — японцы с двумя первыми местами.

2008. Наше лучшее выступление за всю историю — 7 золотых, оторвались на 5 медалей высшей пробы от Японии (у них два золота).

2012. Уже тяжко. 4 золота у нас, как и у Японии, но за счет большего количества серебряных выходим на первое место. Впервые российские борцы не занимают чистое первое место по золотым.

2016. Дела еще хуже. Сохраняем первое место — по 4 золота и по 3 серебра у нас и японцев, но за счет двух лишних бронз Россия впереди. На две медали меньше, чем в 2012-м (9 против 11 в Лондоне).

2020. Слетаем-таки с 1-го места. Япония — 5 золотых, Россия/ОКР — 4. По общему числу медалей всех обходят американцы — у них 9 медалей, у нас 8, у Японии — 7.

Прилично подвели классики — всего одна медаль у Мусы Евлоева. В 2016-м греки добыли 3 медали (две золотые), в 2012-м — 5 (две золотые), в 2008-м — 3 (все золотые), в 2004-м — 3 (две золотые), в 2000-м — 4 (две золотые), в 1996-м — второй худший результат после Токио: всего одна золотая и одна бронзовая.

Также впервые уехали с Игр без медалей и наши девушки. В Рио они добыли для страны 3 медали (без золотых), в Лондоне — 2 (одна золотая), в Пекине и Афинах — по одной.