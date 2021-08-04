Евлоев взял золото, но в целом команда провалилась на Олимпиаде. В России проблемы с греко-римской борьбой

Повторение антирекорда.

В первую неделю Олимпиады разочаровала сборная России по дзюдо, а теперь — сборная России по греко-римской борьбе.

Дзюдоисты взяли в Токио лишь три бронзы. Но Россия никогда не была лидером в этом виде спорта (как пример — 1 золото ЧМ за 10 лет), ее успехи на Олимпиадах в Лондоне и Рио — это исключения из правил, сенсация. Школа классической борьбы в России куда сильнее, с великими традициями. Это тот вид спорта, где Россия как минимум в топ-3. Но итог Олимпийских игр — одно золото. Есть еще две бронзовые медали, вероятно, будет третья — но от команды ждали намного большего. До этого лишь с трех Олимпиад наши борцы-классики увозили меньше двух золотых наград — и в последний раз это было в 1996 году.

***

В олимпийском турнире по греко-римской борьбе шесть весовых категорий. В категорию до 87 кг Россия не квалифицировалась, так что наша сборная была представлена в пяти.

До 60 кг, Сергей Емелин. Результат: бронза.

Фаворитом считался японец Кэнъитиро Фумита. Но и шансы Сергея Емелина на бумаге казались неплохими. В принципе, так можно сказать про всех наших борцов-классиков на ОИ, кроме Сергея Семенова.

Однако Емелин оступился в полуфинале, проиграв будущему чемпиону, ранее мало кому известному кубинцу Луису Орте. Причем Сергей вел 3-0, но затем его покинули силы (в 1/8 финала у него была изнурительная схватка с египтяноном Хайтемом Махмудом — 7-6). «Я не восстановился», — сказал Емелин журналистам. Неудовлетворительное физическое состояние Сергея — адекватная претензия тренерскому штабу сборной России. И ведь на следующий день Емелин без проблем выиграл два поединка и стал бронзовым призером.

До 67 кг, Артем Сурков. Результат: максимум — бронза.

В 1/8 финала Сурков разнес американца Александра Санчо (10-4), а затем случилось удивительное — он уступил 22-летнему Парвизу Насибову из Украины, который до этого дня на взрослом уровне не добился ничего, кроме как права поехать на Олимпиаду.

Сурков вел 1-0 (соперника поставили в партер, но там Артем ничего не смог сделать). Во втором периоде ситуация повторилась с точностью до наоборот — т. е. в партер за пассивность поставили Суркова, но и Парвизов из этой ситуации ничего не извлек. 1-1. Затем снова партер, Сурков сверху — и вновь никакого результата. Из-за того, что последний балл в схватке взял Парвизов, в полуфинал вышел именно он. Потом украинский борец победил египтянина Мохаммеда Ибраима Аль-Сайеда, благодаря чему Сурков получил возможность в среду побороться за бронзу.

Еще раз подчеркнем: Сурков тоже ехал в Токио за золотом. Он чемпион мира 2018 года, серебряный призер ЧМ-2019, бронзовый призер ЧМ-2015 и ЧМ-2017. Да, он сейчас не на пике, он не был фаворитом, но совершенно точно был способен побороться за выход в финал. А в итоге проиграл в скучной схватке малоизвестному, неопытному спортсмену из Украины.

До 77 кг, Александр Чехиркин. Результат: 1/4 финала.

«Он меня очень подвел, и не только меня — себя и многих других», — сказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в интервью wrestrus.ru. 35-летний Чехиркин был тем, на кого сборная России возлагала особые, золотые надежды. В этой весовой категории в Токио мог выступить двукратный олимпийский чемпион Роман Власов. Однако Роман не прошел отбор. Может быть, Власов смог бы показать результате лучше, чем результат Чехиркина. Но перед Олимпиадой не было никаких сомнений в том, что Александр заслужил место в команде. В Токио же он остановился на стадии 1/4 финала.

Их выступления с Сурковым похожи. В 1/8-й Чехиркин легко прошел мексиканца Альфонса Лейву (7-0). А в четвертьфинале внезапно проиграл армянину Карапету Чалаяну (1-2). 27-летний Чалаян, конечно, известнее Парвизова, был вторым на Европейских играх в 2019-м, но все же далеко не топ. Чалаян в начале заработал балл, затем оба борца не воспользовались атаками в партере, и в итоге Чехиркин потерпел поражение. До финала армянин не дошел, и российский спортсмен остался без возможность побороться за медаль.

До 97 кг, Муса Евлоев. Результат: золото.

Просто красавец. Евлоев танком проехался по олимпийскому турниру, в финале встретился с основным конкурентом — олимпийским чемпионом Рио Артуром Алексаняном — и уверенно победил (5-1). Больше тут сказать нечего.

До 130 кг, Сергей Семенов. Результат: золото.

Семенов не оценивался как претендент на первое место, учитывая, что в этом весе выступают теперь уже четырехкратный олимпийский чемпион Михайн Лопес и 9-кратный чемпион Европы, трехкратный чемпион мира Риза Каяалп. Так что бронза, вроде бы, хороший результат.

Но надо учитывать, что Семенову повезло с сеткой — Лопес и Каяалп сошлись уже в полуфинале. Сергей же за выход в финал боролся с грузином Якобом Коджаей, чьи наивысшие достижения (до Олимпиады-2020) — бронза ЧМ-2019 и золото Европейских игр-2019. Однако Семенов проиграл 1-3. Михаил Мамиашвили оценил его выступление критически: «Семенов, уходя с кора, радовался завоеванной медали, и я тоже за него рад, более того, я был бы рад, даже если бы он живым вернулся с Олимпийских игр, но сюда он приехал решать другие задачи, и здесь он должен был умирать» (wrestrus.ru).

***

Тревожно за результат стало еще тогда, когда никто из российских борцов не смог завоевать лицензию для участия в Олимпиаде в весе до 87 кг. Т. е. раньше федерация борьбы расстраивалась из-за сокращения числа весовых категорий на Олимпийских игр, а теперь еще до их начала лишилась потенциальной медали.

Почему быстро выдохся Емелин в четвертьфинальной схватке с Луисом Ортой? Почему Чехиркин, Сурков и Семенов проиграли соперникам более низкого уровня? Почему за олимпийский цикл не появилось никого, кто смог бы составить конкуренцию опытным борцам из этого состава?

Гоги Когуашвили, бронзовый призер Олимпиады-1992 и пятикратный чемпион мира, возглавляет сборную с 2006 года, каждого борца знает как свои пять пальцев. Пока он не подвел итоги олимпийского турнира. Вероятно, сделает это после выступления Артема Суркова. Ну, а к Михаилу Мамиашвили логичны два вопроса: 1) стоит ли продолжать сотрудничество с Когуашвили? 2) если не Когуашвили, то кто вместо него — есть ли другие достойные кандидатуры?

Естественно, за 15 лет работы со сборной Когуашвили уже оказывался в сложной ситуации. Например, на чемпионате мира-2017 российские классики не взяли ни одной золотой медали. Хотели ли тогда уволить Когуашвили? Нет. И на следующем ЧМ команда выиграла шесть золотых наград. Тем не менее стабильного движения вперед у греко-римской борьбы в России не прослеживается — во всяком случае, если судить по результатам на больших турнирах. Нет и новых звезд — уже давно.

Сборная СССР/СНГ/России по греко-римской борьбе на Олимпиадах

1952: золото — 4, серебро — 1, бронза — 2

1956: золото — 5, серебро — 1

1960: золото — 3, бронза — 2

1964: золото — 1, серебро — 3, бронза — 1

1968: золото — 1, серебро — 4, бронза — 1

1972: золото — 4, серебро — 1

1976: золото — 7, серебро — 2, бронза — 1

1980: золото — 5, серебро — 2, бронза — 1

1988: золото — 4, серебро — 1, бронза — 1

1992: золото — 3, серебро — 3, бронза — 3

1996: золото — 1, бронза — 2

2000: золото — 2, серебро — 1, бронза — 1

2004: золото — 2, серебро — 1, бронза — 1

2008: золото — 3

2012: золото — 2, серебро — 1, бронза — 2

2016: золото — 2, бронза — 1

2021: золото — 1, бронза — 2*

*турнир продолжается, возможна еще одна бронзовая медаль