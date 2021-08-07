Абдулрашид Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе, в финале турнира в Токио победив своего главного конкурента американца Кайла Снайдера.

Олимпиада-2020. Вольная борьба. Мужчины. Финал

Категория до 97 кг

Финал

Абдулрашид Садулаев (Россия) — Кайл Снайдер (США) — 6:3

Турнир по вольной борьбе закончился главным противостоянием в этом спорте — Абдулрашид Садулаев vs Кайл Снайдер. Лучший борец России против лучшего борца США. Дагестанская школа борьбы против американской.

В Рио-де-Жанейро Садулаев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 86 кг, а Снайдер — до 97 кг. Повзрослевший Абдулрашид после той Олимпиады поднялся в весе. Уже на ЧМ-2017 он выступал в категории до 97 кг, дошел до финала, где проиграл Снайдеру — 5:6. Это было лишь второе поражение дагестанца в карьере. Первое он потерпел от Гамзата Османова в 2013 году на Мемориале Гейдара Алиева. Тогда Абдулрашиду было всего-то 17 лет.

Вторая схватка Садулаева и Снайдера состоялась спустя год — на чемпионате мира-2018. И Абдулрашид взял убедительный реванш, положив американца на туше. Их встреча ожидалась на ЧМ-2019, однако там Кайл проиграл в полуфинале Шарифу Шарифову — тоже воспитаннику дагестанской школы борьбы, тоже аварцу, тоже олимпийскому чемпиону (только 2012 года), однако уже много лет представляющему Азербайджан. Первое же место на том чемпионате мира занял Садулаев.

Вообще Снайдер в плане статистики далеко не так хорош, как Садулаев. Российский борец подошел к финалу Олимпиады с поразительным рекордом 138-2. Американец же из 145 поединков проиграл 14. Причем три поражения он потерпел за последние два с половиной года.

До финала оба дошли уверенно. Садулаев за три схватки не отдал ни балла, хотя никак нельзя сказать, что ему повезло со жребием. Уже в 1/8 финала ему в соперники достался тот самый олимпийский чемпион Лондона Шарипов. Итог — 5:0. Затем против лидера сборной России вышел грузин Элизбар Одикадзе, бронзовый призер чемпионата мира-2019. Итог — 10:0. Соперником Садулаева по полуфиналу стал опытнейший кубинец Рейнерис Салас, двукратный серебряный призер чемпионатов мира (2013, 2014). Итог — 4:0. Снайдер же в первой раунде удосрочил канадца Джордана Стина — 12:2, затем победил Абраама Конейдо из Италии (бронзовый призер ЧМ-2019) — 6:0, потом выиграл у турка Сулеймана Карадениза (чемпион Европы-2020) — 5:0.

Так что и дагестанец, и американец подготовились к Олимпиаде отлично. Тем было интереснее.

Больше двух минут соперники не могли добыть балла. Но Садулаев был активнее, поэтому Снайдер был наказан за пассивность. За 30 секунд он не совершил результативного действия, и Абдулрашид получил балл. А затем он вытолкнул американца за пределы ковра. 2:0 — с таким счетом борцы ушли на перерыв.

Во втором периоде Снайдер пошел ва-банк, начал действовать агрессивно. Однако две первые попытки пройти в ногу Садулаева закончились провалом — Абдулрашид оба раза его крепко прихватил, после чего опять же оба раза провел двухбалльный бросок. 6:0. Тем не менее американцу удалось перевести дагестанца вниз. Он подхватил его за ногу, сделал тейкдаун и прижал животом к ковру. 6:2. Затем Садулаев оказался за ковром — 6:3. До конца оставалось 30 секунд. Но никогда не было такого, чтобы Абдулрашид за настолько короткий период времени отдавал три балла. Не случилось этого и теперь. Победа Абдулрашида — 6:3!

Теперь он — двукратный олимпийский чемпион (и плюс к этому четырехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы). В вольной борьбе ему равных нет.