«С Хабибом еще поборемся!» Садулаев — про переход в ММА, Снайдера и великих борцов
Абдулрашид Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе. В Рио-де-Жанейро он был первым в весе до 86 кг, а в Токио взял золото в категории до 97 кг. В финале Садулаев победил своего главного соперника — американца Кайла Снайдера. Победил на классе, не рискуя — 6:3. После выигрыша Абдулрашид дал интервью российским журналистам. На церемонии закрытия Олимпийских игр он будет нести флаг России.
«Про то, что буду знаменосцем, сказали перед финалом»
— Помню, вы еще после тех Олимпийских игр говорили, что хотите быть знаменосцем.
— Ну, не всегда бывает так, как мы хотим. А сегодня мне предоставили такую возможность. Мне об этом сказали перед финалом.
— Это вас подстегнуло?
— Можно сказать, да.
«Боялся травмироваться»
— Эта схватка не похожа на предыдущие схватки со Снайдером.
— Это финал Олимпийских игр. Здесь малейшая ошибка может повлиять на исход. Поэтому я рисковать не стал, старался бороться без ошибок. Конечно, были мелкие ошибки, но в целом все шло по плану.
— А вы обратили внимание на тех, кто судит эту схватку?
— Нет, я никогда не смотрю на судей.
— А это был тот самый судья, который зафиксировал твою победу в Будапеште.
— А, да? Волосатый? Мне обычно без разницы, кто судит, поэтому я никогда на судей не смотрю.
— С каким геймпланом выходили на эту схватку?
— Обычно я не составляю план. Я действую по ходу схватки. На протяжении 10 лет я доводил некоторые приемы до автоматизма, поэтому только на ковре уже думаю, что делать. Если я ставлю план, то он может не сработать, что скажется на исходе поединка. Поэтому выхожу на ковер без него, а там уже смотрю.
— Нога не беспокоила?
— Нога не беспокоила, но в голове был страх — если вы заметили, я ни один проход не сделал в ногу, боялся травмироваться.
— Многие не знают, что этой Олимпиады для вас могло и не быть из-за травмы.
— Все, что делается, — все к лучшему. Поэтому и эти травмы для меня были в первую очередь испытанием Всевышнего — как я буду это переносить. И чтобы я заранее себя на пьедестал не ставил и не недооценивал соперника. Раненый лев вдвойне опаснее. (Улыбается.)
— Когда поедете к дедушке огород копать?
— (Смеется.) Лето уже заканчивается, может, осенью.
«Поменять борьбу очень сложно в таком возрасте»
— Это была ваша третья схватка с Кайлом Снайдером. Каким он вам показался сейчас? Насколько ожидаемой была его тактика?
— Поменять борьбу очень сложно в таком возрасте. Если у него с детства одна борьба, то поменять в таком возрасте уже нелегко. Я не думал, что он что-то новое сделает. Такие, чтобы побороться из любой ситуации по-разному, рождаются раз в сто лет. А ему не поменять борьбу. Физически он очень хорошо был готов, с первых минут начал нападать, наверное, хотел, как и в 2017 году, меня загнать и на последних секундах вырвать победу. Но не тут-то было.
— Вы же тогда весили намного меньше, чем теперь.
— Да, я перед финал взвешивался — и было 91 кг, а сегодня — 96 кг.
— С ним вопрос закрыт или вы еще встретитесь?
— Я думаю, еще встретимся, потому что я пока не собираюсь оставлять борьбу. Наверное, и он тоже. Тем более через пару месяцев чемпионат мира будет — всякое может быть.
— Планируете там выступить?
— Сейчас не хочу забегать вперед. Немножко отдохну, а там посмотрю по состоянию.
— Дзамболат Тедеев сказал, что вы порвете Стивенсона в схватке (Дэн Стивенсон — чемпион Олимпиады-2020 по вольной борьбе в категории до 125 кг. — Прим. «СЭ»). Как прокомментируете?
— Ильич, может, что-то знает.
— А вообще интересно было бы с ним побороться за хорошую сумму денег, например?
— Я этого парня здесь впервые увидел. Не понимаю, как мотивируют этих американцев... Я даже слышал, что он вроде в тюрьме сидел... Пришел и таких титулованных спортсменов победил... Всех победил. Мне самому интересно посмотреть, кто и как их там тренирует.
— А вы с тяжами часто работаете?
— С тяжами вообще не работаю.
— С Шамилем Шариповым только если...
— Ну, он не тяж, у него где-то 105 килограммов. Вот если до 105 — могу поработать, а дальше нет. Во-первых, мне не имеет смысла с ними работать, я от них ничего не наберу. А во-вторых, не дай бог травму мне сделают.
«Такие, как я, есть. Великие — это Карелин, Лопес»
— А вы вот сказали по поводу борцов, которые рождаются раз в 100 лет. Себя к таким относите?
— Думаю, нет. Такие, как я, есть.
— Чувствуете себя уже великим борцом?
— Нет. Великий — это Александр Карелин. Или живая легенда, который здесь боролся, Михайн Лопес — четырехкратный олимпийский чемпион.
— Как вам мотивация от Лопеса? Он выиграл четыре золотые медали на Олимпиаде, а вы пока две.
— Ну, если столько здоровья, как у него, будет, может, попробую. Но я вряд ли столько потяну. (Улыбается.)
— Чтобы стать самым титулованным вольником, вам нужно просто выиграть все мировые турниры и Олимпиаду в Париже, — вы это понимаете?
— Будем работать. Постараюсь не пропускать все чемпионаты, которые будут. Но я же не знаю, как сложится судьба. Может случиться травма и так далее — всякое может случиться. Все, что от меня зависит, я буду делать.
— Сейчас планируете отдых?
— Ну я же не могу отойти полностью от спорта. Если я отойду, то будет очень тяжело вернуться. Я буду стабильно ходить в зал, играть в регбол, футбол, на плавание ходить — буду активно отдыхать.
«В ММА не собираюсь. Мне еще голова нужна»
— Три года назад вы сказали: «По поводу возможного перехода в ММА — спросите после Токио». Олимпиада в Токио прошла. Так что насчет перехода в ММА?
— Нет, в ММА я переходить не собираюсь. Нет у меня в мыслях переходить туда, мне голова еще нужна. (Улыбается.)
— Хабибу недавно задавали вопрос, хотел бы он побороться с вами. И он ответил, что нет смысла, так как другая весовая категория. А вот вам было бы интересно побороться с Хабибом и почувствовать, насколько он хорош?
— Хабиб — умный парень. Он знает, о чем говорит. (Смеется.) Я думаю, поборемся с ним еще.
«Здесь будто тренировочные схватки были»
— Если сравнивать атмосферу Рио и Токио, где понравилось больше? В Рио были болельщики, здесь — нет.
— С болельщиками — другая атмосфера, все совсем другое: мотивация, весь зал за тебя болеет... Словами не передать. А здесь будто тренировочные схватки были. Но плюсы есть и здесь, в Токио, потому что когда много болельщиков — ответственность больше.
— А Снайдер какое бы место на чемпионате России занял?
— Ну, если группа будет как тут, то он в финал бы вышел.
— Может, вам с Мусой Евлоевым нужно на ковре встретиться и проверить, у кого захват сильнее?
— Успеем, все еще впереди. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех наших спортсменов, братьев-классиков и весь спортивный Олимпийский комитет. А те, кто проиграл, пусть не отчаиваются, а делают правильные выводы, поскольку это большой опыт. Не падайте духом.
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