«Это не провал. Мы первые по числу медалей». Тренер борцов-классиков защищает команду

А вот Михаил Мамиашвили пообещал кадровые изменения.

Сборная России по греко-римской борьбе повторила свой худший результат на Олимпиадах за все время — золотая и две бронзовых медали. Так же плохо получилось в Атланте-1996 — правда, тогда было 10 весовых категорий, а не 6. В любом случае, команда выступила очень неудачно.

Последним боролся Артем Сурков (до 67 кг) и проиграл в схватке за бронзу. Где-то через час после поражения Суркова к журналистам вышел главный тренер сборной России Гоги Когуашвили. Он работает с командой с 2006 года, то есть это был его уже четвертый олимпийский цикл.

— У Артема разбита бровь, но ссылаться на травмы — для слабых, — сказал Когуашвили. — Наверное, Артем не подошел в должной кондиции. У него были небольшие проблемы со здоровьем, но мы сделали все возможное, чтобы он хорошо выступил. Он недавно выступал на турнире в Турции и там победил. После этого мы целенаправленно готовили его к Олимпийским играм. Артем — боец. Травма брови здесь ни при чем, просто немного не хватило.

— Как оцениваете выступление команды?

— Я не люблю давать оценку выступлениям. Однако могу сказать, что здесь мы не провалились. Есть много медалей. Пускай специалисты, руководство и болельщики оценят наше выступление. Конечно, могли выступить лучше, но, увы, не получилось. Это Олимпийские игры, я, ваш покорный слуга, четырежды боролся на Играх и только раз занял третье место.

Но у нас нет такого, что вот мы приехали, завоевали одно золото и две бронзы — и теперь довольствуемся этим. Для Федерации борьбы — это очень мало, мы всегда хотим больше и идем только за золотом. Второе-третье место — не места для нас. Но при этом наши бронзовые медали заработаны потом и кровью — они для нас стоят дорого.

Артем сегодня не хотел бороться. Но однозначно, он — боец и мужчина. Сегодня утром он был заряжен, но вот к вечеру, к сожалению, не смог включиться. Ни в коем случае нельзя считать, что он выходил без воли или желания бороться. Но, увы, сегодня победил соперник.

И на Олимпийских играх невозможно предсказать итог. Вот соперник Сергея Емелина в 60 кг, которому он проиграл (кубинец Луис Орта. — Прим. «СЭ») — а до этого мы его нигде не видели пару лет. Три года назад на чемпионате мира он в первом круге проиграл, а Емелин там занял первое место.

Вообще, изначально, мы настраивались на японца — Кенитиро Фумиту. И он в финале тоже проиграл этому кубинцу.

— Следующий олимпийский цикл будет коротким — три года. Борцы из нынешней команды смогут претендовать на поездку в Париж?

— Честно говоря, раньше времени не смогу сказать. Все сперва нужно осмыслить, поговорить с руководством, подумать. Отвечать за сборную по греко-римской борьбе — большая ответственность. Нужно оценить мою работу и, если скажут, что я достоин продолжать — то я готов работать. Я не Кощей бессмертный, чтобы всю жизнь возглавлять сборную. Да и мало ли — может, есть более достойные претенденты на место главного тренера.

— Предстоящий чемпионат мира (пройдет в Осло в октябре этого года) — его можно рассматривать как место, где можно сделать работу над ошибками, или как поле для экспериментов?

— Мне пока тяжело сказать, кто из этих ребят поедет туда, но команду мы однозначно будем готовить. Посмотрим, как они восстановятся — почему нет? Например, если Муса Евлоев или Сергей Семенов захотят еще бороться — почему нет? Они на ходу. Я вот не думаю, что Михайн Лопес поедет на чемпионатах мира.

Почему вот Саша Чехиркин не показал свой потенциал? В весе до 77 килограммов есть еще много других борцов. У нас точно будет отборочный турнир, а кто будет лучшим — поедет туда. Хорошая команда собирается на чемпионат мира, даже учитывая тяжелые Олимпийские игры.

В Токио мы должны были еще лучше бороться. Но то, что мы сейчас имеем — не провал. У нас есть золото, две бронзы. По моему, ни у одной команды нет трех медалей, кроме нашей. Могу ошибаться (действительно, у сборной России больше всего медалей на олимпийском турнире борцов-классиков. — Прим. «СЭ»). Но, опять же, это не показатель для нас. Как минимум, у нас должны было быть еще золото. У нас был план: золото, серебро, бронза, хотя мое желание было — два золота.

Cборная России по греко-римской борьбе на Олимпиаде-2020:

до 60 кг: Сергей Емелин — бронза

до 67 кг: Артем Сурков — 5-е место

до 77 кг: Александр Чехиркин — 7-е место

до 87 кг: —

до 97 кг: Муса Евлоев — золото

до 130 кг: Сергей Семенов — бронза

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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в разговоре с ТАСС повторил то, что сказал Когуашвили — российские борцы-классики на Олимпиаде в Токио не добрали одну золотую медаль.

«Мы недобрали медалей, хотя в общекомандном зачете стали первыми, единственные взяли три награды, но вся эта статистика — отговорки в пользу бедных, — сказал Мамиашвили. — Мы недобрали одну золотую медаль, мы могли ее взять в любой весовой категории, разве что в тяжелом весе с такой конкуренцией выиграть у кубинца Лопеса шансов ноль. Не умаляя заслуг Сергея Семенова это говорю».

«Без медалей остались весовые категории 67 и 77 килограммов, Артем Сурков и Александр Чехиркин, чемпионы мира и Европы, и почему это произошло, надо разбираться, — отметил президент ФСБР. — Значит, надо усиливать конкурентную среду, это уже в зубах завязло, но в той конкуренции, что мы здесь увидели, когда участник из любой страны претендует на медаль, когда до последнего момента не поймешь, кто в итоге станет победителем, это приходится повторять. Конкуренция колоссальная».

Также Мамиашвили анонсировал кадровые изменения в федерации, связанная с греко-римской борьбой. «Я планирую получить по каждой весовой категории в греко-римской борьбе четкий отчет — начиная от мнения самого спортсмена, его личного тренера, тренера, отвечающего за вес. Дальше 100 процентов будут определенные кадровые изменения», — сказал Мамиашвили. Но что это будут за кадровые изменения, он не уточнил.

Сборная СССР/СНГ/России на Олимпиадах:

1952: золото — 4, серебро — 1, бронза — 2

1956: золото — 5, серебро — 1

1960: золото — 3, бронза — 2

1964: золото — 1, серебро — 3, бронза — 1

1968: золото — 1, серебро — 4, бронза — 1

1972: золото — 4, серебро — 1

1976: золото — 7, серебро — 2, бронза — 1

1980: золото — 5, серебро — 2, бронза — 1

1988: золото — 4, серебро — 1, бронза — 1

1992: золото — 3, серебро — 3, бронза — 3

1996: золото — 1, бронза — 2

2000: золото — 2, серебро — 1, бронза — 1

2004: золото — 2, серебро — 1, бронза — 1

2008: золото — 3

2012: золото — 2, серебро — 1, бронза — 2

2016: золото — 2, бронза — 1

2021: золото — 1, бронза — 2