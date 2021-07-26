С 23 июля по 8 августа пройдет летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония). Турнир по вольной борьбе начался 24 июля и завершится 7 августа.

Состав сборной России

Мужчины: Заур Угуев (до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) и Сергей Козырев (до 125 кг).

Женщины: Стальвира Оршуш (до 50 кг), Ольга Хорошавцева (до 53 кг), Валерия Коблова (до 57 кг), Любовь Овчарова (до 62 кг), Ханум Велиева (до 68 кг) и Европы Воробьева (до 76 кг).

Вольная борьба. Олимпийские игры-2020. Токио. 25 июля — 7 августа 2021. Мужчины. Расписание соревнований (финалы и схватки за 3-е место)

5 августа. 13:15. До 57 кг. Поединки за 3-е место.

5 августа. 13:35. До 57 кг. Финал.

5 августа. 13:55. До 86 кг. Поединки за 3-е место.

5 августа. 14:15. До 86 кг. Финал.

6 августа. 13:15. До 74 кг. Поединки за 3-е место.

6 августа. 13:35. До 74 кг. Финал.

6 августа. 13:55. До 125 кг. Поединки за 3-е место.

6 августа. 14:15. До 125 кг. Финал.

7 августа. 13:45. До 65 кг. Поединки за 3-е место.

7 августа. 13:45. До 65 кг. Финал.

7 августа. 14:25. До 97 кг. Поединки за 3-е место.

7 августа. 14:45. До 97 кг. Финал.

Вольная борьба. Олимпийские игры-2020. Токио. 24 июля — 7 августа 2021. Женщины. Расписание соревнований (финалы и схватки за 3-е место)

2 августа. 14:55 (мск). До 76 кг. Поединки за 3-е место.

2 августа. 15:15. До 76 кг. Финал.

3 августа. 14:55. До 68 кг. Поединки за 3-е место.

3 августа. 15:15. До 68 кг. Финал.

4 августа. 14:55. До 62 кг. Поединки за 3-е место.

4 августа. 15:15. До 62 кг. Финал.

5 августа. 14:55. До 57 кг. Поединки за 3-е место.

5 августа. 15:15. До 57 кг. Финал.

6 августа. 14:55. До 53 кг. Поединки за 3-е место.

6 августа. 15:15. До 53 кг. Финал.

7 августа. 15:45. До 50 кг. Поединки за 3-е место.

7 августа. 15:00. До 50 кг. Финал.

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