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Серебряный призер Олимпиады по вольной борьбе рассказала о подготовке сборной России к Играм в Токио

17:58
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Серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе Валерия Коблова рассказала о подготовке сборной России к Играм в Токио.

«Третий олимпийский цикл в моей карьере и третья Олимпиада — этому нельзя не радоваться. Спортивные состязания, Олимпиада — это всегда состояние праздника и цель для любого спортсмена. Очень приятно, что все девочки в этот раз взяли лицензии — на предыдущих Играх мы были без одного веса. Сейчас мы как никогда дружно, сплоченно готовимся к Играм. Сейчас мы в Сочи, 11 июля летим во Владивосток, откуда отправимся уже в Токио. Надеюсь, что всем нам будет сопутствовать удача и в подготовке, и непосредственно на Играх, что обойдемся без неприятностей в процессе подготовки и покажем в Токио хорошую, классную борьбу», — приводит ТАСС слова Кобловой.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11801989

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Иван Торопцев все материалы автора

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