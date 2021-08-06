Российский борец Угуев: «Чемпионат России не сравнить с Олимпиадой»

Олимпийский чемпион борец Заур Угуев рассказал «СЭ» о разнице в подготовке к чемпионату России и Олимпиаде.

В финале турнира в Токио в весовой категории до 57 кг Угуев победил Рави Кумара из Индии (7:4).

— Какой бросок, по твоему мнению, был лучше: против Тейлора или против Абдуллаева?

— Я думаю, что против Абдулаева. Было красивее и ярче.

— Где борцы сильнее? На Олимпиаде или на чемпионате России?

— На Олимпиаде сильнее уровень. Там и психологически надо настраиваться. Чемпионат мира, России не сравнить с Олимпиадой. Это совсем другое.

— Есть ощущение, что попасть в сборную России намного сложнее, чем выиграть Олимпиаду?

— Да, это есть, это есть.

— А почему?

— У нас большая внутренняя конкуренция. На Олимпиаде ты можешь встретить 1-2 основных соперников, а на России все хорошие, приходится биться и вытаскивать схватки.

— В финале ты показывал ладонь судье, что это значило?

— Там был момент, где я взял соперника за подбородок и мои пальцы оказались у него во рту, кровь была и пальцы оцарапались. Но это мелочь, забудем эту ерунду.

— Как ты думаешь, в Дагестане популярнее вольная борьба или ММА?

— Я думаю 50 на 50 сейчас.

— А с Аскаром Аскаровым ты не тренируешься?

— Мы в одном городе живем. Не раз тренировались с ним, хороший парень. Желаю ему поскорее завоевать титул UFC. Все получится у него.

— Сидаков сегодня победил в финале, ты знаешь об этом?

— Да, знаю. Победил сильнейший. Кто на данный момент был готов, тот и победил.