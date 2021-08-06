Российский борец Угуев: «Чемпионат России не сравнить с Олимпиадой»
Олимпийский чемпион борец Заур Угуев рассказал «СЭ» о разнице в подготовке к чемпионату России и Олимпиаде.
В финале турнира в Токио в весовой категории до 57 кг Угуев победил Рави Кумара из Индии (7:4).
— Какой бросок, по твоему мнению, был лучше: против Тейлора или против Абдуллаева?
— Я думаю, что против Абдулаева. Было красивее и ярче.
— Где борцы сильнее? На Олимпиаде или на чемпионате России?
— На Олимпиаде сильнее уровень. Там и психологически надо настраиваться. Чемпионат мира, России не сравнить с Олимпиадой. Это совсем другое.
— Есть ощущение, что попасть в сборную России намного сложнее, чем выиграть Олимпиаду?
— Да, это есть, это есть.
— А почему?
— У нас большая внутренняя конкуренция. На Олимпиаде ты можешь встретить 1-2 основных соперников, а на России все хорошие, приходится биться и вытаскивать схватки.
— В финале ты показывал ладонь судье, что это значило?
— Там был момент, где я взял соперника за подбородок и мои пальцы оказались у него во рту, кровь была и пальцы оцарапались. Но это мелочь, забудем эту ерунду.
— Как ты думаешь, в Дагестане популярнее вольная борьба или ММА?
— Я думаю 50 на 50 сейчас.
— А с Аскаром Аскаровым ты не тренируешься?
— Мы в одном городе живем. Не раз тренировались с ним, хороший парень. Желаю ему поскорее завоевать титул UFC. Все получится у него.
— Сидаков сегодня победил в финале, ты знаешь об этом?
— Да, знаю. Победил сильнейший. Кто на данный момент был готов, тот и победил.
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