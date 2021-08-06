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Дзамболат Тедеев: «Любая медаль — на вес золота»

17:13
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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев оценил выступление Заура Угуева на Олимпиаде в Токио. Россиянин завоевал золото в соревнованиях по вольной борьбе в категории до 57 килограммов.

«Мы отрабатывали вчера каждую мелочь, анализировали ошибки, которые сделал соперник в предыдущих схватках. Затем дали установку, по которой Заур начал бороться. Была задача «замотать» оппонента. К слову, Магомедхабиба Кадимагомедова хорошо знаем, он два года назад был у нас в команде. Что касается завтрашнего дня, жду, что у нас в команде будет двукратный Олимпийский чемпион. А дальше уже начнем подготовку к третьим Игры. Ну и в «бронзу» Хаджимурада Рашидова верим. Потому что любая медаль — на вес золота. Не каждый выдерживает накал Олимпийских игр», — приводит слова тренера Telegram-канал ОКР.

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Иван Шитик все материалы автора

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