Российский борец Угуев рассказал, поедет ли на следующую Олимпиаду в Париже

Олимпийский чемпион борец Заур Угуев рассказал «СЭ» об эмоциях после Игр в Токио и поедет ли на следующую Олимпиаду в Париже.

В финале турнира в весовой категории до 57 кг он победил Рави Кумара из Индии (7:4).

— Я себя чувствую хорошо. Есть радость, но я пока не осознаю. Приеду на родину, увижу родных, семью, тогда, наверное, пойму их радость и сам буду радоваться. Все впереди!

— То есть, мы тебя увидим в Париже?

— Я думаю, да. Не буду расслабляться, буду работать. Осталось три года, так что будем работать.

— Эта олимпийская медаль, золото — это была твоя мечта?

— Конечно. Каждый спортсмен мечтает об олимпийской медали. Не всем она дается. Я благодарен, что она у меня есть. Всю жизнь тренировался ради этой медали и все получилось.

— Ты сейчас вернешься в Дагестан. Есть уже какая-то программа тренировок или будешь отдыхать?

— Не, я сейчас, конечно, сначала отдохну. Я же вес гонял. Хочу отдохнуть с семьей, потом потихоньку пойти в зал. Не так сильно, конечно, расслабляться, но отдых все равно нужен.

— В финале ты боролся против борца из Индии, которого за два года до этого победил в полуфинале на чемпионате мира, по сравнению с двумя годами ранее, он стал сильнее?

— Я думаю, нет, такой же. Изменений не было.

— В двух схватках — в 1/8 и в 1/4 с Тейлором — ты проигрывал за 10 секунд до конца. Что чувствовал в момент, когда понимал, что победа ускользает?

— Чувствуешь, что надо взять любой ценой выигрышные баллы. У меня было все. Конечно, сил было поменьше, но я знал, что если я сделаю, могу взять.