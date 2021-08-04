Олимпиада
Токио-2020
Вольная борьба
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Вольная борьба

Россиянка Коблова проиграла в четвертьфинале Олимпиады

07:23
Теги:

Россиянка Валерия Коблова проиграла в 1/4 финала олимпийского турнира по вольной борьбе Ирине Курочкиной из Белоруссии.

28-летняя россиянка в весовой категории до 57 кг проиграла со счетом 3:6. Соперница Курочкиной по полуфиналу определится позже.

Напомним, Коблова является серебряным призером Олимпийских игр в Рио.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Российский ураган в Токио. Гандболистки убрали Черногорию и теперь ждут Норвегию
Олимпиада-2020: Китай и США лидируют в медальном зачете, Россия вернулась на пятое место
Медальный прогноз Олимпиады на 4 августа: одно золото России и мечты о большем
Гандбол на Олимпиаде, женщины: расписание и результаты 1/4 финала, Россия — Черногория и другие матчи
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события