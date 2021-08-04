Россиянка Коблова проиграла в четвертьфинале Олимпиады
07:23
Россиянка Валерия Коблова проиграла в 1/4 финала олимпийского турнира по вольной борьбе Ирине Курочкиной из Белоруссии.
28-летняя россиянка в весовой категории до 57 кг проиграла со счетом 3:6. Соперница Курочкиной по полуфиналу определится позже.
Напомним, Коблова является серебряным призером Олимпийских игр в Рио.
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