Россиянин Найфонов вышел в полуфинал Олимпиады в вольной борьбе
07:19
Российский спортсмен Артур Найфонов в четвертьфинале олимпийского турнира по вольной борьбе победил турка Османа Гочена.
24-летний россиянин в весе до 86 кг победил со счетом 12:1. В полуфинале Найфонов встретится с иранцем Хасаном Яздани.
Соревнования по борьбе на Олимпиаде в Токио проходят с 1 по 7 августа. Россияне в греко-римской борьбе завоевали одно золото (Муса Евлоев, до 97 кг) и две бронзы (Сергей Емелин, до 60 кг, и Сергей Семенов, до 130 кг).
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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