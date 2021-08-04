Россиянин Угуев вышел в полуфинал Олимпиады в вольной борьбе

Российский спортсмен Заур Угуев в четвертьфинале олимпийского турнира по вольной борьбе победил турка Гуломжона Абдуллаева из Узбекистана.

В полуфинале до 57 кг 26-летний Угуев сразится с иранцем Резой Атри. Поединок пройдет сегодня, 4 августа.

Соревнования по борьбе на Олимпиаде в Токио проходят с 1 по 7 августа. Россияне в греко-римской борьбе завоевали одно золото (Муса Евлоев, до 97 кг) и две бронзы (Сергей Емелин, до 60 кг, и Сергей Семенов, до 130 кг).