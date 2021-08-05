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Россиянка Коблова не смогла победить в поединке за бронзу в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио

15:18
Валерия Коблова. Фото Reuters
Валерия Коблова. Фото Reuters
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Россиянка Валерия Коблова проиграла поединок за третье место в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.

Коблова уступила Эвелине Николовой в категории до 57 кг.

В другом поединке за третье место в этой весовой категории американка Хелен Марулис победила Хонгорзул Болдсайхан из Монголии.

Сегодня, 5 августа Артур Нафонов принес России 20-ю бронзовую медаль на Играх в Японии, победив Джавраила Шапиева из Узбекистана, а Завур Угуев завоевал золото, выиграв поединок против индуса Кумара Рави.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 57 кг

Матчи за 3-е место

Хонгорзул Болдсайхан (Монголия) — Хелен Марулис (США) — 0:11

Валерия Коблова (Россия) — Эвелина Николова (Болгария) — 0:5

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Иван Торопцев все материалы автора

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