Россиянка Коблова не смогла победить в поединке за бронзу в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио
15:18
Россиянка Валерия Коблова проиграла поединок за третье место в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.
Коблова уступила Эвелине Николовой в категории до 57 кг.
В другом поединке за третье место в этой весовой категории американка Хелен Марулис победила Хонгорзул Болдсайхан из Монголии.
Сегодня, 5 августа Артур Нафонов принес России 20-ю бронзовую медаль на Играх в Японии, победив Джавраила Шапиева из Узбекистана, а Завур Угуев завоевал золото, выиграв поединок против индуса Кумара Рави.
Вольная борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 57 кг
Матчи за 3-е место
Хонгорзул Болдсайхан (Монголия) — Хелен Марулис (США) — 0:11
Валерия Коблова (Россия) — Эвелина Николова (Болгария) — 0:5
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