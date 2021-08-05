Россиянин Угуев завоевал золото в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио

Российский борец Завур Угуев завоевал золото в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.

В финале турнира в весовой категории до 57 кг россиянин победил индуса Кумара Рави со счетом 7:4.

Золото Угуева стало 16-м для России на Олимпиаде в Токио. Благодаря победе борца российская команда поднялась на пятое место в медальном зачете Игр в Японии.

Бронзовые медали в категории до 57 кг завоевали Нурислам Санаев из Казахстана и Томас Гилман из США.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 57 кг

Финал

Кумар Рави (Индия) — Завур Угуев (Россия) — 4:7

Матчи за 3-е место

Георги Валентинов (Болгария) — Нурислам Санаев (Казахстан) — 1:5

Томас Гилман (США) — Реза Атринагарчи (Иран) — 9:1