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Россиянин Угуев завоевал золото в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио

14:06
Завур Угуев. Фото Reuters
Завур Угуев. Фото Reuters
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Российский борец Завур Угуев завоевал золото в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.

В финале турнира в весовой категории до 57 кг россиянин победил индуса Кумара Рави со счетом 7:4.

Золото Угуева стало 16-м для России на Олимпиаде в Токио. Благодаря победе борца российская команда поднялась на пятое место в медальном зачете Игр в Японии.

Бронзовые медали в категории до 57 кг завоевали Нурислам Санаев из Казахстана и Томас Гилман из США.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 57 кг

Финал

Кумар Рави (Индия) — Завур Угуев (Россия) — 4:7

Матчи за 3-е место

Георги Валентинов (Болгария) — Нурислам Санаев (Казахстан) — 1:5

Томас Гилман (США) — Реза Атринагарчи (Иран) — 9:1

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Иван Торопцев все материалы автора

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