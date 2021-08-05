Россиянин Угуев завоевал золото в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио
14:06
Российский борец Завур Угуев завоевал золото в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.
В финале турнира в весовой категории до 57 кг россиянин победил индуса Кумара Рави со счетом 7:4.
Золото Угуева стало 16-м для России на Олимпиаде в Токио. Благодаря победе борца российская команда поднялась на пятое место в медальном зачете Игр в Японии.
Бронзовые медали в категории до 57 кг завоевали Нурислам Санаев из Казахстана и Томас Гилман из США.
Вольная борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 57 кг
Финал
Кумар Рави (Индия) — Завур Угуев (Россия) — 4:7
Матчи за 3-е место
Георги Валентинов (Болгария) — Нурислам Санаев (Казахстан) — 1:5
Томас Гилман (США) — Реза Атринагарчи (Иран) — 9:1
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