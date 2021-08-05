Россиянин Найфонов принес России 20-ю бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио
14:18
Российский борец Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.
В поединке за третье место в весовой категории до 86 кг россиянин победил Джавраила Шапиева из Узбекистана со счетом 2:0.
Бронза Найфонова стала 20-й для России на Олимпиаде в Токио. Всего на счету россиян 16 золотых, 21 серебряная и 20 бронзовых медалей.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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