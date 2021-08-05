Россиянин Найфонов принес России 20-ю бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

Российский борец Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.

В поединке за третье место в весовой категории до 86 кг россиянин победил Джавраила Шапиева из Узбекистана со счетом 2:0.

Бронза Найфонова стала 20-й для России на Олимпиаде в Токио. Всего на счету россиян 16 золотых, 21 серебряная и 20 бронзовых медалей.