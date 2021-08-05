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Американец Тэйлор стал олимпийским чемпионом в вольной борьбе

15:10
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Американец Дэвид Тэйлор завоевал золотую медаль в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.

В финале турнира в категории до 86 кг Тэйлор победил иранца Хасана Язданичарати со счетом 4:3.

Одним из бронзовых призеров в категории 86 кг стал россиянин Артур Найфонов.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 86 кг

Финал

Хасан Язданичарати (Иран) — Дэвид Тэйлор (США) — 3:4

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Иван Торопцев все материалы автора

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