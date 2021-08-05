Американец Тэйлор стал олимпийским чемпионом в вольной борьбе
15:10
Американец Дэвид Тэйлор завоевал золотую медаль в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.
В финале турнира в категории до 86 кг Тэйлор победил иранца Хасана Язданичарати со счетом 4:3.
Одним из бронзовых призеров в категории 86 кг стал россиянин Артур Найфонов.
Вольная борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 86 кг
Финал
Хасан Язданичарати (Иран) — Дэвид Тэйлор (США) — 3:4
Читайте также
«Настолько нас боятся, что только судейством могут остановить!» Ватерполистки выдали героический матч против США и расплакались после сирены
Легкая атлетика на грани провала. Россиянину, боровшемуся за медали в ходьбе, судьи выписали три предупреждения подряд
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю