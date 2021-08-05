Американец Тэйлор стал олимпийским чемпионом в вольной борьбе

Американец Дэвид Тэйлор завоевал золотую медаль в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.

В финале турнира в категории до 86 кг Тэйлор победил иранца Хасана Язданичарати со счетом 4:3.

Одним из бронзовых призеров в категории 86 кг стал россиянин Артур Найфонов.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 86 кг

Финал

Хасан Язданичарати (Иран) — Дэвид Тэйлор (США) — 3:4