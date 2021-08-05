Угуев посвятил золото Олимпиады своему отцу

Российский борец-вольник Заур Угуев посвятил победу на Олимпийских играх своему отцу.

«Эту медаль хочу посвятить своему отцу. Он ждет меня», — сказал Угуев.

По словам 26-летнего борца, он намерен выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Буду работать дальше, не буду останавливаться. Осталось три года. Буду работать, пока есть силы. Я молодой, свежий. Буду работать и идти дальше, а это только начало», — сказал он.

В финале турнира в весовой категории до 57 кг Угуев победил Рави Кумара из Индии (7:4).