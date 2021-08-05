Угуев посвятил золото Олимпиады своему отцу
15:33
Российский борец-вольник Заур Угуев посвятил победу на Олимпийских играх своему отцу.
«Эту медаль хочу посвятить своему отцу. Он ждет меня», — сказал Угуев.
По словам 26-летнего борца, он намерен выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.
«Буду работать дальше, не буду останавливаться. Осталось три года. Буду работать, пока есть силы. Я молодой, свежий. Буду работать и идти дальше, а это только начало», — сказал он.
В финале турнира в весовой категории до 57 кг Угуев победил Рави Кумара из Индии (7:4).
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