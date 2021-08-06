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Россиянин Рашидов вышел в полуфинал Олимпиады в вольной борьбе

06:52
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Российский спортсмен Гаджимурад Рашидов в четвертьфинале олимпийского турнира по вольной борьбе победил Магомедмурада Гаджиева из Польши.

25-летний россиянин в поединке до 65 кг победил со счетом 6:2. В полуфинале Рашидов встретится с японцем Такуто Отогуро.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 65 кг

1/4 финала

Гаджимурад Рашидов (Россия) — Магомедмурад Гаджиев (Польша) — 6:2

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Сергей Разин все материалы автора

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