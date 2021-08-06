Россиянин Рашидов вышел в полуфинал Олимпиады в вольной борьбе
06:52
Российский спортсмен Гаджимурад Рашидов в четвертьфинале олимпийского турнира по вольной борьбе победил Магомедмурада Гаджиева из Польши.
25-летний россиянин в поединке до 65 кг победил со счетом 6:2. В полуфинале Рашидов встретится с японцем Такуто Отогуро.
Вольная борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 65 кг
1/4 финала
Гаджимурад Рашидов (Россия) — Магомедмурад Гаджиев (Польша) — 6:2
Читайте также
7
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю