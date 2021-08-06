Россиянин Садулаев вышел в полуфинал Олимпиады в вольной борьбе
06:36
Российский спортсмен Абдулрашид Садулаев в четвертьфинале олимпийского турнира по вольной борьбе в весе до 97 кг победил грузина Элизбара Одикадзе.
25-летний россиянин победил со счетом 10:0. В полуфинале Садулаев встретится с кубинцем Рейнерисом Саласом.
Вольная борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 97 кг
1/4 финала
Абдулрашид Садулаев (Россия) — Элизбар Одикадзе (Грузия) — 10:0
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