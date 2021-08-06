Россиянин Садулаев вышел в полуфинал Олимпиады в вольной борьбе

Российский спортсмен Абдулрашид Садулаев в четвертьфинале олимпийского турнира по вольной борьбе в весе до 97 кг победил грузина Элизбара Одикадзе.

25-летний россиянин победил со счетом 10:0. В полуфинале Садулаев встретится с кубинцем Рейнерисом Саласом.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 97 кг

1/4 финала

Абдулрашид Садулаев (Россия) — Элизбар Одикадзе (Грузия) — 10:0