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Россиянин Садулаев вышел в полуфинал Олимпиады в вольной борьбе

06:36

Российский спортсмен Абдулрашид Садулаев в четвертьфинале олимпийского турнира по вольной борьбе в весе до 97 кг победил грузина Элизбара Одикадзе.

25-летний россиянин победил со счетом 10:0. В полуфинале Садулаев встретится с кубинцем Рейнерисом Саласом.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 97 кг

1/4 финала

Абдулрашид Садулаев (Россия) — Элизбар Одикадзе (Грузия) — 10:0

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Сергей Разин все материалы автора

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