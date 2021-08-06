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Россиянин Рашидов не смог выйти в финал Олимпиады в вольной борьбе

12:30
Гаджимурад Рашидов. Фото Reuters
Гаджимурад Рашидов. Фото Reuters
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Российский борец Гаджимурад Рашидов не смог выйти в финал Олимпиады в вольной борьбе.

В полуфинале турнира в весовой категории до 65 кг Рашидов уступил японцу Такуто Отогуро со счетом 2:3.

Рашидов поборется за бронзовую медаль завтра, 7 августа, соперник россиянина определится позднее.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 65 кг

1/2 финала

Гаджимурад Рашидов (Россия) — Такуто Отогуро (Япония) — 2:3

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Иван Торопцев все материалы автора

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