Россиянин Рашидов не смог выйти в финал Олимпиады в вольной борьбе
12:30
Российский борец Гаджимурад Рашидов не смог выйти в финал Олимпиады в вольной борьбе.
В полуфинале турнира в весовой категории до 65 кг Рашидов уступил японцу Такуто Отогуро со счетом 2:3.
Рашидов поборется за бронзовую медаль завтра, 7 августа, соперник россиянина определится позднее.
Вольная борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 65 кг
1/2 финала
Гаджимурад Рашидов (Россия) — Такуто Отогуро (Япония) — 2:3
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Зачет
vs
19
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