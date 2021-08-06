Россияне Рашидов и Садулаев вышли в четвертьфинал Олимпиады в вольной борьбе

Российский спортсмен Гаджимурад Рашидов в 1/8 финала олимпийского турнира по вольной борьбе победил армянина Вазгена Теваняна.

25-летний россиянин в поединке до 65 кг победил со счетом 6:0. В четвертьфинале Рашидов встретится с Магомедмурадом Гаджиевым, представляющим Польшу.

В другом поединке в весе до 97 кг россиянин Абдулрашид Садулаев победил Шарифа Шарифова из Азербайджана со счетом 5:0. В четвертьинале Садулаев встретится с грузином Элизбаром Одикадзе.