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Россияне Рашидов и Садулаев вышли в четвертьфинал Олимпиады в вольной борьбе

05:33
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Российский спортсмен Гаджимурад Рашидов в 1/8 финала олимпийского турнира по вольной борьбе победил армянина Вазгена Теваняна.

25-летний россиянин в поединке до 65 кг победил со счетом 6:0. В четвертьфинале Рашидов встретится с Магомедмурадом Гаджиевым, представляющим Польшу.

В другом поединке в весе до 97 кг россиянин Абдулрашид Садулаев победил Шарифа Шарифова из Азербайджана со счетом 5:0. В четвертьинале Садулаев встретится с грузином Элизбаром Одикадзе.

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Сергей Разин все материалы автора

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