Олимпиада
Токио-2020
Вольная борьба
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Вольная борьба

Россиянка Оршуш не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады в вольной борьбе

05:40
Теги:

Россиянка Стальвира Оршуш в 1/8 финала олимпийского турнира по вольной борьбе уступила Марии Стадник из Азербайджана.

28-летняя спортсменка проиграла в поединке до 50 кг со счетом 7:11. В четвертьфинале Стадник встретится с Саррой Хамди из Туниса.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

Бывшая девушка Норманна показала сексуальное фото в микроскопических трусиках
«Поражение в Рио стало для нас трагедией. Мы ждем реванша с русскими пять лет». Норвежский журналист — о гандбольном полуфинале мечты
Россия на самом деле идет третьей на Олимпиаде! Что не так с медальным зачетом?
Сестры Аверины начинают борьбу в Токио и битва гандболисток с Норвегией. Чего ждать на Олимпиаде 6 августа
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события