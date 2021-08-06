Россиянка Оршуш не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады в вольной борьбе

Россиянка Стальвира Оршуш в 1/8 финала олимпийского турнира по вольной борьбе уступила Марии Стадник из Азербайджана.

28-летняя спортсменка проиграла в поединке до 50 кг со счетом 7:11. В четвертьфинале Стадник встретится с Саррой Хамди из Туниса.