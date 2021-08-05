Рамонов: «У Найфонова большой потенциал. На следующей Олимпиаде он станет чемпионом»

Олимпийский чемпион 2016 года Сослан Рамонов прокомментировал выступление Артура Найфонова на Играх в Токио.

В поединке за третье место в весовой категории до 86 кг россиянин победил Джавраила Шапиева из Узбекистана со счетом 2:0.

«У Найфонова все было хорошо в схватке с Хасаном Яздани. Счет был равным, но в конце поединка он немного раскрылся и пропустил. Я думал, что это был тактический ход Артура, чтобы иранец не напирал на него и немного сбавить темп. В конце он должен был взорваться и забрать два балла.

У Найфонова большой потенциал, ему есть куда расти. На следующей Олимпиаде он станет чемпионом», — цитирует Рамонова Metaratings.

Бронза Найфонова стала 20-й для России на Олимпиаде в Токио. Всего на счету россиян 16 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых медалей.