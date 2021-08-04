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Россиянин Угуев вышел в четвертьфинал Олимпиады в вольной борьбе

06:46
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Российский спортсмен Завур Угуев в 1/8 финала олимпийского турнира по вольной борьбе победил американца Томаса Гилмана.

26-летний россиянин в весе до 57 кг победил со счетом 5:4. В четвертьфинале Угуев встретится с Гуломжоном Абдуллаевым из Узбекистана.

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Сергей Разин все материалы автора

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