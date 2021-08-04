Россиянин Угуев вышел в четвертьфинал Олимпиады в вольной борьбе

Российский спортсмен Завур Угуев в 1/8 финала олимпийского турнира по вольной борьбе победил американца Томаса Гилмана.

26-летний россиянин в весе до 57 кг победил со счетом 5:4. В четвертьфинале Угуев встретится с Гуломжоном Абдуллаевым из Узбекистана.