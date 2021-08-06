Путин поздравил борца Сидакова с победой на Олимпиаде в Токио
17:14
Президент России Владимир Путин поздравил российского борца Заурбека Сидакова, который выиграл золото Олимпиады в категории до 74 кг.
«Примите поздравления с триумфальным выступлением на Играх в Токио.
Проявив яркие чемпионские качества, в упорной и напряженной борьбе Вы одержали верх над сильными соперниками и на деле доказали, что достойны самой высокой награды, своей победой весомо укрепили лидерские позиции отечественной школы вольной борьбы.
Желаю Вам дальнейших успехов. Так держать!» — говорится в сообщении на сайте Кремля.
В финале Олимпиаде Сидаков победил белоруса Магомедхабиба Кадзимагомедова.
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