Путин поздравил борца Сидакова с победой на Олимпиаде в Токио

Президент России Владимир Путин поздравил российского борца Заурбека Сидакова, который выиграл золото Олимпиады в категории до 74 кг.

«Примите поздравления с триумфальным выступлением на Играх в Токио.

Проявив яркие чемпионские качества, в упорной и напряженной борьбе Вы одержали верх над сильными соперниками и на деле доказали, что достойны самой высокой награды, своей победой весомо укрепили лидерские позиции отечественной школы вольной борьбы.

Желаю Вам дальнейших успехов. Так держать!» — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В финале Олимпиаде Сидаков победил белоруса Магомедхабиба Кадзимагомедова.