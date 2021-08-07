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Садулаев — Снайдер, вольная борьба: время начала и где смотреть прямую трансляцию финала Олимпиады

11:15
Абдулрашид Садулаев. Фото Reuters
Абдулрашид Садулаев. Фото Reuters
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7 августа в Токио (Япония) россиянин Абдулрашид Садулаев поборется с американцем Кайлом Снайдером в финале турнира по вольной борьбе категории до 97 кг на Олимпиаде-2020. Схватка начнется в 13.30 (мск).

В полуфинале турнира 25-летний Садулаев победил кубинца Рейнериса Саласа Переса — 4:0.

25-летний Снайдер является действующим олимпийским чемпионом в весовой категории до 97 кг. При этом Садулаев выигрывал золото на Олимпиаде-2016 в категории до 86 кг.

Следить за онлайн-трансляцией схватки Садулаев — Снайдер можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Россия 1».

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

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