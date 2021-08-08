Фукс и Гайч на следующей неделе приступят к тренировкам с ЦСКА

Олимпийский чемпион в составе сборной Бразилии Бруно Фукс и аргентинский форвард Адольфо Гайч на следующей неделе приступят к тренировкам с ЦСКА, информирует пресс-служба клуба в Twitter.

«Бруно уже сегодня прибудет в Москву! Адольфо прилетит завтра. После завершения выступления на ОИ он задержался в Риме для оформления итальянского паспорта, поэтому прибывает чуть позже», — говорится в сообщении клуба.

В финале Игр Бразилия обыграла команду Испании (2:1) и завоевала золотые медали турнира. Фукс не участвовал в этой игре. Сборная Аргентины не смогла преодолеть групповой этап.

Сегодня, 8 августа, ЦСКА в гостях сыграет с «Динамо» в рамках 3-го тура Тинькофф РПЛ. Начало встречи — в 20.00 мск.