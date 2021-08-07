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Гол Малкома в дополнительное время принес Бразилии победу в финале Олимпийских игр над Испанией

17:04
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Сборная Бразилии по футболу выиграла золото Олимпийских игр в Токио. В финале бразильцы в дополнительное время переиграли команду Испании со счетом 2:1.

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Иван Шитик все материалы автора

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