Гол Малкома в дополнительное время принес Бразилии победу в финале Олимпийских игр над Испанией
17:04
Сборная Бразилии по футболу выиграла золото Олимпийских игр в Токио. В финале бразильцы в дополнительное время переиграли команду Испании со счетом 2:1.
Читайте также
«Если бы все пошло по плану, мы с сестрой ушли бы из гимнастики». Дина Аверина — о серебре Олимпиады, судействе и травме
«С таким судейством художественная гимнастика на грани вылета из олимпийской программы». Ирина Винер-Усманова — о кошмаре в Токио
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю