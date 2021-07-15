Малком, Понсе, Фукс, Гайч и еще восемь игроков, за которыми стоит последить на Олимпиаде

Самая мощная банда в Токио будет у Испании — многие были в составе первой сборной на Евро.

Чуть больше недели осталось до старта летней Олимпиады. Любителей футбола в первую очередь интересует футбольный турнир, который привыкли недооценивать. А ведь в Токио приедет немало известных игроков. Среди них есть несколько представителей РПЛ.

Малком («Зенит», Бразилия)

Изначально вингера «Зенита» не было в заявке сборной Бразилии. Однако в среду стало известно, что на Олимпиаду он все-таки поедет — произойдет это сразу после матча за Суперкубок России. Главным конкурентом за место в основе для Малкома является Антони, представляющий «Аякс».

Бруно Фукс (ЦСКА, Бразилия)

Компанию Малкому в олимпийской сборной составит армеец Бруно Фукс. Бразильский защитник успел провести всего один матч за ЦСКА, в котором получил травму. Девять месяцев ушло у Фукса на то, чтобы полностью восстановиться. Сам Бруно недавно заявил, что готов бороться за место в основе армейского клуба. Главное — приехать с Олимпиады здоровым.

Эсекьель Понсе («Спартак», Аргентина)

Представлять сборную Аргентины на Играх в Токио будет спартаковец Эсекьель Понсе. При этом далеко не факт, что он станет там основным нападающим. В двух из последних трех товарищеских матчей Эсекьель выходил на замену.

Адольфо Гайч (ЦСКА, Аргентина)

Выигрывает конкуренцию у Понсе армеец Адольфо Гайч, который последние полгода выступал на правах аренды за «Беневенто». Пока что аргентинец вернулся в ЦСКА, но интерес к нему проявляют сразу несколько европейских клубов. Вполне возможно, что Гайч в России снова не задержится.

Флориан Товен («Тигрес», Франция)

В составе сборной Франции не так много известных игроков. На общем фоне выделяется разве что Флориан Товен, еще недавно представлявший «Марсель». Весной этого года чемпион мира 2018 года неожиданно для всех перешел в мексиканский клуб «Тигрес». На Олимпиаде, кстати, будет также его нынешний одноклубник — Андре-Пьер Жиньяк. Он, как и Товен, выступал раньше за «Марсель» и первую сборную Франции.

Унаи Симон («Атлетик», Испания)

Еще два года назад Симона знали лишь отчаянные любители испанского футбола. А в этом сезоне голкипер «Атлетика» стал «первым номером» в сборной Испании. На прошедшем чемпионате Европы он провел все шесть матчей (из них два — на ноль). Унаи показал на удивление стремительный прогресс, который наверняка не останется незамеченным. Скорее всего, из «Атлетика» его заберут уже в ближайшее время.

Педри («Барселона», Испания)

Самый звездный состав на этой Олимпиаде — у сборной Испании. В Токио поедет даже Педри, ставший одним из главных открытий Евро-2020. Юный хавбек продемонстрировал не по годам взрослую игру, от которой в восторге были абсолютно все. И ему всего 18 лет! Безумный талант.

Дани Ольмо («Лейпциг», Испания)

Ольмо на чемпионате Европы отдал сразу три результативные передачи. Наравне с Люком Шоу он является лучшим ассистентом турнира. Дани может «выстрелить» и помочь Испании взять золото Олимпиады. Первая и пока единственная победа испанцев пришлась на Игры 1992 года, проходившие в Барселоне. Тогда в составе сборной Испании, кстати, были Луис Энрике и Пеп Гвардиола.

Маркос Асенсио («Реал Мадрид», Испания)

Все тот же Луис Энрике не взял Асенсио на чемпионат Европы. Для Маркоса предстоящие Игры — отличная возможность проявить себя. Правда, ему еще придется повоевать за место в основе. Упомянутый выше Ольмо может сыграть как справа, так и слева в атаке. То же самое можно сказать и про Микеля Оярсабаля.

Франк Кессье («Милан», Кот-д'Ивуар)

В составе ивуарийцев выделяется Франк Кессье. Прошедший сезон стал для него лучшим в карьере: 50 матчей за «Милан», 14 забитых мячей и 6 результативных передач. Отличные цифры для центрального хавбека. Также в сборной Кот-д'Ивуара можно отметить защитника «МЮ» Эрика Байи.

Ришарлисон («Эвертон», Бразилия)

Нападающий «Эвертона» — самый дорогой игрок в составе олимпийской сборной Бразилии. Портал Transfermarkt оценивает его в 55 миллионов евро. Скорее всего, Ришарлисон станет главной ударной силой бразильцев на Играх в Токио.

Дани Алвес («Сан-Паулу», Бразилия)

А вот поведет сборную Бразилии за собой вечный Дани Алвес. Экс-защитнику «Барселоны» уже 38 лет, но он все еще играет на высоком уровне. Предстоящие Игры могут стать для него последним крупным турниром. Олимпийское золото — отличный способ красиво закончить карьеру.

Николай Егорычев