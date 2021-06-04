Самые подешевевшие игроки РПЛ: Дзюба, Малком, Миранчук и другие

Transfermarkt обновил цены на футболистов российской премьер-лиги.

В четверг мы приводили десятку тех, чья стоимость увеличилась больше остальных, а теперь — те, кто упал в стоимости. Все суммы указаны в евро.

Себастьян Дриусси, «Зенит»

Прежняя цена: 10 миллионов

Новая цена: 7,5 миллионов

Разница: -2,5 миллиона

Аргентинцу всего 25 лет, но сейчас его стоимость упала так низко, как никогда за все время в «Зените». В 2017 году петербужцы заплатили «Ривер Плейт» за Себастьяна 15 миллионов евро, а Transfermarkt тогда оценивал его в 8 миллионов. За год до истечения контракта с «Зенитом» Дриусси подешевел до 7,5 миллиона евро, и все из-за нескольких факторов: нехватка игрового времени, публичное изъявление желания уйти, снижение спроса на рынке. Пожалуй, на сегодня в Себе всерьез заинтересован только «Ривер Плейт».

Малком, «Зенит»

Прежняя цена: 24 миллиона

Новая цена: 22 миллиона

Разница: -2 миллиона

Как и Дриусси, Малком молод — всего 24 года. Но в последний раз его рыночная стоимость росла в 2018-м — в год трансфера из «Бордо» в «Барселону». Летом 2019-го Малком стоил 40 миллионов евро, что и заплатил «Зенит», а к лету 2021-го цена бразильца рухнула почти в два раза. Виной всему — травмы и не самая впечатляющая игра.

Марио Фернандес, ЦСКА

Прежняя цена: 18 миллионов

Новая цена: 16 миллионов

Разница: -2 миллиона

Бразилец остается одним из сильнейших футболистов ЦСКА и сборной России, но Марио не молодеет. Он переезжал в нашу страну 21-летним талантом, а сейчас ему уже 30 лет. На рынке к Фернандесу особого интереса нет — влияют и солидный для флангового игрока возраст, и преданность ЦСКА, и спад результатов команды.

Антон Миранчук, «Локомотив»

Прежняя цена: 14 миллионов

Новая цена: 12 миллионов

Разница: -2 миллиона

Оба Миранчука за последние месяцы подешевели на два миллиона евро, но Алексей к РПЛ отношения не имеет. Антон даже не попал в расширенный список сборной России на чемпионат Европы, что тоже повлияло на его стоимость. Но основная причина — слабый сезон и травмы. В 2021 году Антон Миранчук не сыграл ни одного полноценного матча, максимум — 45 минут.

Реми Кабелла, «Краснодар»

Прежняя цена: 11 миллионов

Новая цена: 9 миллионов

Разница: -2 миллиона

Почти все лидеры «Краснодара» рухнули в цене, что объяснимо: команда финишировала на 10-м месте в премьер-лиге и вообще провалила сезон. Кабелла играл относительно неплохо, но возраст работает против хавбека: в марте Реми исполнился 31 год, и ему нужно постараться, чтобы остановить собственную девальвацию.

Магомед-Шапи Сулейманов, «Краснодар»

Прежняя цена: 8 миллионов

Новая цена: 6 миллионов

Разница: -2 миллиона

В декабре 2019-го Шапи подорожал до 12 миллионов евро, а сейчас подешевел до уровня июня 2019-го, когда о нем только узнала страна. Сулейманов не очень хорошо провел этот сезон: 4 гола и статус запасного. Даже на мартовском молодежном чемпионате Европы Шапи не сыграл ни минуты, хотя в заявку попал. Тем не менее ему все еще лишь 21 год, и все поправимо.

Матвей Сафонов, «Краснодар»

Прежняя цена: 15 миллионов

Новая цена: 14 миллионов

Разница: -1 миллион

22-летний вратарь все-таки попал в заявку сборной России на чемпионат Европы и даже дебютировал за нее в товарищеском матче с Польшей, но, как и другие футболисты «Краснодара», подешевел. Во второй части сезона Сафонов много пропустил (и голов, и времени), а игра в Лиге чемпионов не отразилась на востребованности Матвея.

Артем Дзюба, «Зенит»

Прежняя цена: 12 миллионов

Новая цена: 11 миллионов

Разница: -1 миллион

Тут все просто. Против лучшего бомбардира РПЛ работает возраст. В августе Дзюбе исполнится 33 года, и если говорить экономическими терминами, то Артем неликвиден. К тому же форвард так и не уехал в Европу, хотя варианты были. Дзюба решил остаться в «Зените» и показал потенциальным покупателям, что ему и в Санкт-Петербурге хорошо.

Федор Чалов, ЦСКА

Прежняя цена: 11 миллионов

Новая цена: 10 миллионов

Разница: -1 миллион

Летом 2019 года цена Чалова достигла 16 миллионов евро. С тех пор она только снижается: примерно каждые полгода — по миллиону евро. Снижается и результативность Федора: 15 голов в РПЛ в сезоне-2018/19, 8 голов через год, 7 голов в минувшем чемпионате. Чалова сейчас нельзя назвать основным центрфорвардом ЦСКА, но, может быть, если он выиграет конкуренцию у Антона Заболотного, то цена изменится.

Вандерсон Масиэл, «Краснодар»

Прежняя цена: 10 миллионов

Новая цена: 9 миллионов

Разница: -1 миллион

Бразилец пропустил много времени осенью прошлого года, а после зимнего перерыва не вернулся на былой уровень. Первый гол в 2021 году Вандерсон забил только в последнем туре в ворота «Ростова». Может быть, при Викторе Гончаренко бразилец снова расцветет — его контракт с «быками» длится еще три года, и вряд ли он куда-то уйдет.