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Футболистку сборной США травят за отказ встать на колено на Олимпиаде

05:08
Карли Ллойд. Фото Instagram
Карли Ллойд. Фото Instagram
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Одна из лидеров женской сборной США по футболу Карли Ллойд подверглась критике в СМИ и в соцсетях после того, как отказалась преклонить колено в поддержку расового равноправия в матче за третье место на Олимпиаде в Токио.

Ранее перед всеми поединками на турнире Ллойд участвовала в подобных акциях, но в четверг стала единственной в своей команде (включая тренеров и вспомогательный персонал), кто остался стоять перед бронзовым поединком. Свой поступок 39-летняя спортсменка объяснить отказалась, но СМИ связывают его с конфликтом в команде после сенсационного поражения американок в полуфинале от канадок.

Ранее женскую сборную США жестко критиковал бывший президент США Дональд Трамп.

Меган Рапино и&nbsp;Дональд Трамп.В США — новый скандал. Трамп раскритиковал женскую футбольную сборную и порадовался ее поражению на Олимпиаде

«Если бы нашу футбольную команду, возглавляемую радикальной группой левых маньяков, осадили бы раньше, она выиграла бы золотую медаль вместо бронзы, — написал Трамп после победы американок в бронзовом поединке. — Эти спортсменки нуждаются в большем уважении нашей страны и государственного гимна. Необходимо заменить космополитов на патриотов, чтобы снова начать побеждать. Женщина с фиолетовыми волосами (Меган Рапино. — Прим. «СЭ») ужасно играла и слишком много времени думала о политике, плохо выполняя свою работу».

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Олег Шамонаев все материалы автора

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