Футболистку сборной США травят за отказ встать на колено на Олимпиаде

Одна из лидеров женской сборной США по футболу Карли Ллойд подверглась критике в СМИ и в соцсетях после того, как отказалась преклонить колено в поддержку расового равноправия в матче за третье место на Олимпиаде в Токио.

Ранее перед всеми поединками на турнире Ллойд участвовала в подобных акциях, но в четверг стала единственной в своей команде (включая тренеров и вспомогательный персонал), кто остался стоять перед бронзовым поединком. Свой поступок 39-летняя спортсменка объяснить отказалась, но СМИ связывают его с конфликтом в команде после сенсационного поражения американок в полуфинале от канадок.

I think Carli Lloyd has spoken about why she doesn't want to kneel during the national anthem. But I'm curious if anyone has asked her why she chose not to take a knee for a minute before kickoff along with every other American player, staff member, and referee pic.twitter.com/aI1SAehJrN — Molly Hensley-Clancy (@mollyhc) August 5, 2021

Ранее женскую сборную США жестко критиковал бывший президент США Дональд Трамп.

«Если бы нашу футбольную команду, возглавляемую радикальной группой левых маньяков, осадили бы раньше, она выиграла бы золотую медаль вместо бронзы, — написал Трамп после победы американок в бронзовом поединке. — Эти спортсменки нуждаются в большем уважении нашей страны и государственного гимна. Необходимо заменить космополитов на патриотов, чтобы снова начать побеждать. Женщина с фиолетовыми волосами (Меган Рапино. — Прим. «СЭ») ужасно играла и слишком много времени думала о политике, плохо выполняя свою работу».