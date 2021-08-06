Сборная Мексики по футбола завоевала бронзу Олимпиады в Токио. В матче за третье место была обыграна команда Японии со счетом 3:1.

Голы в составе мексиканской сборной забили Себастьян Кордова, Йохан Васкес и Алексис Вега. В составе Японии отличился Каору Митома.

Напомним, в финале сыграют Бразилия и Испания. Игра пройдет завтра (начало — в 14.30 по московскому времени)

Олимпийские игры

Матч за 3-е место

Мексика — Япония — 3:1 (2:0)

Голы: Кордова, 13 — с пенальти (1:0). Васкес, 22 (2:0). Вега, 58 (3:0). Митома, 78 (3:1).

Мексика: Очоа, Монтес, Ангуло, Санчес, Васкес, Родригес (Эскувель, 86), Ромо, Кордова (Альварадо, 79), Вега (Бельтран, 78), Мартин (Агирре, 87), Лайнес (Антуна, 57).

Япония: Тани, Йосида, Сакаи, Томиясу, Накаяма (Митома, 62), Эндо (Миеси, 81), Доан, Кубо, Сома (Хатате, 46), Танака (Итакура, 71), Хаяши (Уэда, 62).

Предупреждения: Эндо, 19. Васкес, 27. Санчес, 42. Уэда, 80. Очоа, 90+3.

6 августа. Сайтама. Стадион «Сайтама 2002».