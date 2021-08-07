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Судейство

Футбольный финал Олимпиады судит русский арбитр

16:00
Антон Щетинин (крайний справа из судей). Антон Щетинин. Антон Щетинин (слева). Антон Щетинин (справа).
Антон Щетинин (крайний справа из судей).

В бригаду арбитров, которые сегодня судят финальный матч футбольного турнира Олимпийских игр Бразилия — Испания, входит русский рефери Антон Щетинин.

Этот 35-летний ассистент судьи представляет австралийский штат Квинсленд. В лист ФИФА он входит свыше шести лет.

Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.

Антон Щетинин (справа).
Антон Щетинин (справа).
Антон Щетинин (слева).
Антон Щетинин (слева).
Антон Щетинин.
Антон Щетинин.

Бразилия — Испания

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Александр Бобров все материалы автора

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