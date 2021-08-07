Футбольный финал Олимпиады судит русский арбитр

В бригаду арбитров, которые сегодня судят финальный матч футбольного турнира Олимпийских игр Бразилия — Испания, входит русский рефери Антон Щетинин.

Этот 35-летний ассистент судьи представляет австралийский штат Квинсленд. В лист ФИФА он входит свыше шести лет.

Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.

Антон Щетинин (справа).

Антон Щетинин (слева).