Футбольный финал Олимпиады судит русский арбитр
16:00
В бригаду арбитров, которые сегодня судят финальный матч футбольного турнира Олимпийских игр Бразилия — Испания, входит русский рефери Антон Щетинин.
Этот 35-летний ассистент судьи представляет австралийский штат Квинсленд. В лист ФИФА он входит свыше шести лет.
Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.
Антон Щетинин (справа).
Антон Щетинин (слева).
Антон Щетинин.
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