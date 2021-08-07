Дани Алвес высказался о финальном матче Бразилии на Олимпиаде в Токио

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес рассказал об ожиданиях от финального матча Олимпиады в Токио с командой Испании.

«Я представляю свою родину, мы должны быть готовы к финалу. Наша команда уверенна в своих силах. Страсть, воля и стремление к большим футбольным достижениям очень сильны. Вот что делает эту игру такой особенной.

Не у многих из еще будет возможность сыграть на Олимпиаде. Мы планируем отдать все в этот великий день», — цитирует Алвеса Goal.

В полуфинале Бразилия обыграла Мексику со счетом 0:0 (4:1 в с. п.). Финал состоится 7 августа. Начало — в 11.00 (мск).