«В следующем году это повторится в Катаре, да, лысый?» Ришарлисон пошутил над президентом ФИФА

Сборная Бразилии выиграла футбольный турнир на Олимпийских играх в Токио.

После триумфа золотые медали бразильским футболистам вручал президент ФИФА Джанни Инфантино. Форвард сборной Бразилии Ришарлисон пошутил над статусным функционером, сообщает Sport Bible.

«В следующем году это повторится в Катаре, да, лысый?» — сказал Ришарлисон в адрес Инфантино после получения золотой медали.

ano que vem ? no Qatar ein, careca ? kkkkkkk @richarlison97 pic.twitter.com/ujvIL8cexL — Julio Velasco (@eujuliovelasco) August 7, 2021

Напомним, что в следующем году в Катаре пройдет чемпионат мира. Турнир сдвинут на конец календарного года из-за особенностей климата в принимающей стране.