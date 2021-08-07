«В следующем году это повторится в Катаре, да, лысый?» Ришарлисон пошутил над президентом ФИФА
21:36
Сборная Бразилии выиграла футбольный турнир на Олимпийских играх в Токио.
После триумфа золотые медали бразильским футболистам вручал президент ФИФА Джанни Инфантино. Форвард сборной Бразилии Ришарлисон пошутил над статусным функционером, сообщает Sport Bible.
«В следующем году это повторится в Катаре, да, лысый?» — сказал Ришарлисон в адрес Инфантино после получения золотой медали.
Напомним, что в следующем году в Катаре пройдет чемпионат мира. Турнир сдвинут на конец календарного года из-за особенностей климата в принимающей стране.
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