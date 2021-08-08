Защитник ЦСКА Фукс прокомментировал золото сборной Бразилии на Олимпиаде

Защитник ЦСКА Бруно Фукс прокомментировал победу сборной Бразилии в финале Олимпиады в Токио.

«Это золото! Какое невероятное чувство! Какая невероятная команда! Я благодарен всему тренерскому штабу за участие в Олимпиаде. Я многим пожертвовал, чтобы быть здесь и много работал, но в какой-то момент я даже не верил, что смогу это сделать. Работа всегда будет вознаграждена! Мы чемпионы, это золото для всей Бразилии!» — написал Фукс.

В финале Игр Бразилия обыграла команду Испании (2:1) и завоевала золотые медали турнира. Фукс не участвовал в этой игре.