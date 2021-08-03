На 28-й минуте матча 1/2 финала футбольного турнира Олимпиады Мексика — Бразилия арбитр Георгий Кабаков ошибся, назначив 11-метровый удар в ворота мексиканцев. Болгарский судья решил, что Хосе Хоакин Эскивель Мартинес сбил Дугласа Луиза. На самом деле бразилец, не пытаясь сыграть в мяч, сделал движение правой ногой и корпусом вбок, а соперник, бежавший сзади и правее, не успел избежать столкновения и врезался в него.

Такие же моменты произошли в матчах двух туров чемпионата России — «Химки» — «Зенит» и «Уфа» — «Динамо», когда «подставлялись» соответственно Алексей Сутормин и Константин Тюкавин. Евгений Кукуляк и Алексей Сухой в тех ситуациях ошибочно назначили пенальти. Так поначалу поступил в Японии и Кабаков.

К счастью, у него был хороший помощник — видеоарбитр Марко Гвида. Итальянец провел проверку и вмешался в действия рефери. В результате Кабаков сам посмотрел видеозапись и исправил свое решение, отменив 11-метровый удар.

В РПЛ такие пенальти назначают, на Олимпиаде — отменяют. ВАР из Италии правильно вмешался в действия судьи.

В РПЛ такие пенальти назначают, на Олимпиаде — отменяют. ВАР из Италии правильно вмешался в действия судьи.

В РПЛ такие пенальти назначают, на Олимпиаде — отменяют. ВАР из Италии правильно вмешался в действия судьи.

В РПЛ такие пенальти назначают, на Олимпиаде — отменяют. ВАР из Италии правильно вмешался в действия судьи.

В РПЛ такие пенальти назначают, на Олимпиаде — отменяют. ВАР из Италии правильно вмешался в действия судьи.