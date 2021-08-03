Олимпиада
Токио-2020
Футбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Футбол

В РПЛ такие пенальти назначают, на Олимпиаде — отменяют. ВАР из Италии правильно вмешался в действия судьи

12:45
В РПЛ такие пенальти назначают, на Олимпиаде — отменяют. ВАР из Италии правильно вмешался в действия судьи. В РПЛ такие пенальти назначают, на Олимпиаде — отменяют. ВАР из Италии правильно вмешался в действия судьи. В РПЛ такие пенальти назначают, на Олимпиаде — отменяют. ВАР из Италии правильно вмешался в действия судьи. В РПЛ такие пенальти назначают, на Олимпиаде — отменяют. ВАР из Италии правильно вмешался в действия судьи. В РПЛ такие пенальти назначают, на Олимпиаде — отменяют. ВАР из Италии правильно вмешался в действия судьи. В РПЛ такие пенальти назначают, на Олимпиаде — отменяют. ВАР из Италии правильно вмешался в действия судьи.
В РПЛ такие пенальти назначают, на Олимпиаде — отменяют. ВАР из Италии правильно вмешался в действия судьи.
Теги:

На 28-й минуте матча 1/2 финала футбольного турнира Олимпиады Мексика — Бразилия арбитр Георгий Кабаков ошибся, назначив 11-метровый удар в ворота мексиканцев. Болгарский судья решил, что Хосе Хоакин Эскивель Мартинес сбил Дугласа Луиза. На самом деле бразилец, не пытаясь сыграть в мяч, сделал движение правой ногой и корпусом вбок, а соперник, бежавший сзади и правее, не успел избежать столкновения и врезался в него.

Такие же моменты произошли в матчах двух туров чемпионата России — «Химки» — «Зенит» и «Уфа» — «Динамо», когда «подставлялись» соответственно Алексей Сутормин и Константин Тюкавин. Евгений Кукуляк и Алексей Сухой в тех ситуациях ошибочно назначили пенальти. Так поначалу поступил в Японии и Кабаков.

К счастью, у него был хороший помощник — видеоарбитр Марко Гвида. Итальянец провел проверку и вмешался в действия рефери. В результате Кабаков сам посмотрел видеозапись и исправил свое решение, отменив 11-метровый удар.

В РПЛ такие пенальти назначают, на Олимпиаде — отменяют. ВАР из Италии правильно вмешался в действия судьи.
В РПЛ такие пенальти назначают, на Олимпиаде — отменяют. ВАР из Италии правильно вмешался в действия судьи.
В РПЛ такие пенальти назначают, на Олимпиаде — отменяют. ВАР из Италии правильно вмешался в действия судьи.
В РПЛ такие пенальти назначают, на Олимпиаде — отменяют. ВАР из Италии правильно вмешался в действия судьи.

В РПЛ такие пенальти назначают, на Олимпиаде — отменяют. ВАР из Италии правильно вмешался в действия судьи.
В РПЛ такие пенальти назначают, на Олимпиаде — отменяют. ВАР из Италии правильно вмешался в действия судьи.
В РПЛ такие пенальти назначают, на Олимпиаде — отменяют. ВАР из Италии правильно вмешался в действия судьи.
В РПЛ такие пенальти назначают, на Олимпиаде — отменяют. ВАР из Италии правильно вмешался в действия судьи.

В РПЛ такие пенальти назначают, на Олимпиаде — отменяют. ВАР из Италии правильно вмешался в действия судьи.
В РПЛ такие пенальти назначают, на Олимпиаде — отменяют. ВАР из Италии правильно вмешался в действия судьи.
В РПЛ такие пенальти назначают, на Олимпиаде — отменяют. ВАР из Италии правильно вмешался в действия судьи.
В РПЛ такие пенальти назначают, на Олимпиаде — отменяют. ВАР из Италии правильно вмешался в действия судьи.

Мексика — Бразилия

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Читайте также

Российским синхронисткам путают музыку, а они троллят МОК купальниками. Что не так с олимпийским турниром?
«Таких надо убирать». Странный аргентинец хотел засудить надежду российского бокса?
Волейбол на Олимпиаде, мужчины: расписание и результаты 1/4 финала, Россия — Канада и другие матчи
Шубенков получил травму и пропустит старт на Олимпиаде
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
19
Офсайд