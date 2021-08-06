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Женская сборная Канады победила Швецию и выиграла олимпийский футбольный турнир

17:50
Женская сборная Канады. Фото Getty Images
Женская сборная Канады. Фото Getty Images
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Сборная Канады по футболу победила в финале Олимпийских игр в Токио. Канадки в серии пенальти одолели сборную Швеции.

Отметим, что российский футбольный судья и Анастасия Пустовойтова была назначена главным арбитром женского финала Олимпиады.

Олимпийские игры

Финал

Женщины

Швеция — Канада — 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти — 2:3

Голы: Блэкстениус, 34 (1:0). Флеминг, 66 — с пенальти (1:1).

Судья: Пустовойтова (Россия).

6 августа. Токио. Стадион Национальный.

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Иван Шитик все материалы автора

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