Женская сборная Канады победила Швецию и выиграла олимпийский футбольный турнир

Сборная Канады по футболу победила в финале Олимпийских игр в Токио. Канадки в серии пенальти одолели сборную Швеции.

Отметим, что российский футбольный судья и Анастасия Пустовойтова была назначена главным арбитром женского финала Олимпиады.

Олимпийские игры

Финал

Женщины

Швеция — Канада — 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти — 2:3

Голы: Блэкстениус, 34 (1:0). Флеминг, 66 — с пенальти (1:1).

Судья: Пустовойтова (Россия).

6 августа. Токио. Стадион Национальный.