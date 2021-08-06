Женская сборная Канады победила Швецию и выиграла олимпийский футбольный турнир
17:50
Сборная Канады по футболу победила в финале Олимпийских игр в Токио. Канадки в серии пенальти одолели сборную Швеции.
Отметим, что российский футбольный судья и Анастасия Пустовойтова была назначена главным арбитром женского финала Олимпиады.
Олимпийские игры
Финал
Женщины
Швеция — Канада — 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти — 2:3
Голы: Блэкстениус, 34 (1:0). Флеминг, 66 — с пенальти (1:1).
Судья: Пустовойтова (Россия).
6 августа. Токио. Стадион Национальный.
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