Бразилия выиграла футбольный турнир Олимпиады во второй раз подряд

Победителем мужского футбольного турнира Олимпиады в Токио стала сборная Бразилии. В финале бразильцы победили команду Испании (2:1 д. в.).

Для бразильцев это вторая подряд победа на Олимпиаде подряд. Ранее они завоевали золото в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Также это второе олимпийское золото для сборной Бразилии за историю ее выступления на Играх.

Решающий гол в финал забил игрок «Зенита» Малком. Также у бразильцев отличился Матеус Кунья. У испанцев забил Микель Ойярсабаль.