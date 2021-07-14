«Понимаю, что в «Зените» пока не показал свой максимум». Малком настроен разорвать РПЛ

Эксклюзивное интервью «СЭ» с одной из главной звезд лиги.

«Хочу стать частью клубной истории»

— Малком, вы уже в России два года. Вспомните 2019-й. Какие у вас были ожидания от трансфера, от России? И оправдались ли они?

— Я перешел в «Зенит», потому что очень хотел играть в Лиге чемпионов и завоевывать трофеи. Конечно же, ни один футболист не желает получать травмы. И то, что я почти на пять месяцев остался вне игры из-за повреждения, — обидно и горько. Но сейчас я полностью здоров и со свежими силами готов к новому сезону. Я изначально мечтал творить историю и брать трофеи с «Зенитом». И счастлив, что уже в своем первом сезоне мы выиграли все возможные титулы в России. В 2019 году я стал чемпионом Испании вместе с «Барселоной», и в России традиция выигрывать титул каждый год продолжилась. Уверен, в новом сезоне мы поборемся за еще одно чемпионство.

— Чего вы больше всего боялись перед переездом в Россию?

— Я не боялся ничего. Я только хотел стать частью клубной истории и сотворить эту историю. Прекрасно знал о том, как крепка связь между бразильцами и «Зенитом». Тот же Халк взял много титулов, своей игрой оставил значимый след в клубной истории. Я хотел приблизиться к нему, превзойти его. Никаких страхов. Я приехал в «Зенит» не для того, чтобы просто отработать контракт, — я намерен побеждать, побеждать и побеждать. Это желание сохраняется. Насколько я знаю, в «Зените» я уже завоевал больше титулов, чем Халк. Хочу остаться самым титулованным бразильцем в истории клуба.

— Какое у вас сейчас мнение о России?

— Россия — замечательная страна с радушными и открытыми людьми, которые хорошо относятся к иностранцам. Русским интересно узнавать новое об иностранцах — они могут подойти и спросить что-то, это приятно. Перед приездом в страну я слышал много разных мнений о России от людей, которые никогда тут не были. Возможно, некоторые отзывы меня тревожили. Но, приехав в Петербург, я убедился в том, что все наоборот — те люди, которые не были в России и рассуждают о ней не очень хорошо, заблуждаются. Выводы делать можно только из личного опыта, и я могу сказать, что люди в России — чудесные.

«Благодарен «Зениту» за то, что отпустил меня на Олимпиаду»

— Как провели отпуск?

— Как и всегда, отпуск я провел с друзьями и семьей. Мы с ними всегда расстаемся на долгое время, так что мне хочется пользоваться каждым моментом, каждой возможностью. Часть отпуска прошла в расположении олимпийской сборной Бразилии. Но я не могу сказать, что из-за этого потерял десять дней. Наоборот, познакомился с новыми ребятами, приобрел новых друзей.

— Азмун любит заниматься в отпуске лошадьми. А у вас есть хобби?

— Каких-то специфических хобби у меня нет. Люблю проводить время с друзьями, играть на пляже в футволей. Этим я занимался и сейчас — часами рубились на пляже с друзьями.

— Вы упомянули, что играли за олимпийскую сборную Бразилии. Сначала вы попали в ее предварительный список на Игры, затем были исключены, но все-таки поедете в Токио. Почему так?

— Безусловно, я мечтаю выступить на Олимпийских играх. Это мечта любого футболиста моего возраста. Но «Зенит» хотел, чтобы я прошел тренировочный сбор с командой. Когда я получил вызов в сборную, клубный тренерский штаб сказал, что я обязательно должен пройти сбор с «Зенитом» и сыграть в матче за Суперкубок России, а потом могу ехать на Олимпиаду. То есть «Зенит» все понимал и знал, что это моя мечта. Клуб был согласен меня отпустить, но с условием. Я — спортсмен, но в первую очередь я футболист клуба. И как «Зенит» скажет, так и будет. Клуб был готов дать мне сыграть на Олимпиаде. Все это говорит о том, как высоко меня ценят в «Зените», любят, заботятся о моем здоровье. Мой клуб с первого дня поддерживал меня и предоставлял все, что требовалось мне и моей семье. Благодарен «Зениту» за то, что он меня отпустил. Надеюсь на то, что мы защитим титул олимпийских чемпионов, и я вернусь в Петербург с золотыми медалями.

«Хочу, чтобы Клаудинью играл в «Зените»

— В сборной Бразилии вы пересекались с форвардом «Ред Булл Брагантино» Клаудинью. Что о нем скажете? Будущая мировая звезда?

— Клаудинью — потрясающий футболист, хороший человек, мой большой друг. Очень спокойный, приятный в общении. По всем своим данным, по футбольным качествам — это то имя, которое скоро будет звучать на весь мир. Думаю, его ждет большой успех.

— Вы бы хотели, чтобы Клаудинью играл с вами в команде?

— Безусловно, футболисты всегда хотят играть с лучшими. Клаудинью — как раз такой. Если бы он оказался в «Зените», я был бы счастлив. Уверен, что я, Дуглас, Вендел и вся команда примем его тепло. Это тот игрок, который способен принести огромную пользу для клуба. Чем больше бразильцев в команде, тем лучше.

— А вы обсуждали с ним «Зенит»?

— Мы немного поговорили об этом. Но, конечно, это довольно сложная тема для обсуждения между игроками. Я оставил это все самому Клаудинью и его агенту — у нас с ним общий представитель, они на связи с клубом. Для меня ответ очевиден — я хочу, чтобы Клаудинью играл в «Зените».

Матч без зрителей. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Пускать на трибуны только вакцинированных — хорошая идея»

— В июне вы вакцинировались. Как все прошло? Без побочных эффектов?

— Все прошло замечательно: чуть-чуть поболело место укола, чувствовал небольшую головную боль и дискомфорт в спине, но больше ничего не было. Уже на следующий день все прошло.

— Уже обе прививки сделали?

— Пока вкололи только первую дозу вакцины. Скоро сделаю вторую.

— Значит, вакцина российская.

— Да, «Спутник V».

— Ходят слухи, что в России или как минимум в Москве на матчи будут пускать только вакцинированных зрителей. Как вы относитесь к этой идее?

— Мне кажется, это хорошая идея с учетом новой волны коронавируса. Чем больше будет привитых людей, тем безопаснее будет на стадионах. Мне бы очень хотелось, чтобы все эти истории с вакциной и иммунитетом разрешились как можно скорее. Хочу, чтобы стадионы вновь наполнялись болельщиками. Любому футболисту куда приятнее и интереснее играть при забитых трибунах. Я тоскую без них.

Артем Дзюба и Малком. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«В России есть только один топ-клуб»

— С кем-нибудь из «Барселоны» вы еще на связи?

— Да, со многими. Например, с Бускетсом и Коутинью. Они мои близкие друзья и кумиры.

— В Лиге чемпионов хотите встретиться с «Барселоной»?

— У меня нет предпочтений по соперникам. Я убежден, что мы должны думать не о том, с кем будем играть, а о самих себе. Нужно настраиваться только на то, чтобы сыграть в Лиге чемпионов лучше, чем в прошлом сезоне.

— Что «Зениту» нужно для выхода из группы?

— Нужно верить в себя, делать все то, что мы и так привыкли делать. Каждая игра в группе должна быть для нас как матч жизни и смерти. Нужно постоянно настраиваться на победу, только через это лежит путь к успеху.

— Многие считают, что «Зениту» в предыдущие два сезона не хватало полностью здорового Малкома. Согласны?

— Я разделяю это мнение. Мне не хватало самого себя, здорового и готового сражаться на сто процентов. Я реалист и понимаю, что за эти два года в «Зените» пока не показал свой максимум. Поэтому одна из главных задач на сезон — избежать повреждений и провести весь год на высоком уровне, чтобы болельщики «Зенита» и все российские любители футбола наконец-то узнали, кто такой Малком. Я чувствую в себе силы и огромное желание играть.

— Для многих Лига чемпионов — это еще и шанс заявить о себе и перейти в топ-лигу. У вас есть такое желание?

— Нет, я совершенно об этом не думаю. Я футболист «Зенита» и думаю только о том, чтобы принести максимум пользы команде. Хочу стать частью истории «Зенита», доказать себе и болельщикам, что я здесь не просто так.

— Вы как-то назвали «Зенит» топ-клубом. А в России есть еще топ-клубы, на ваш взгляд?

— Для меня в России есть только один топ-клуб — это «Зенит». Никаких других топ-клубов я в премьер-лиге не вижу.

Малком. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

«Те, кто говорит о деньгах, думают, что профессия футболиста — простая. Это не так»

— «Зенит» выиграл три подряд чемпионата России, а вы — два подряд. Как настроить себя на новые победы, когда выигрываешь все?

— Мы много говорим об этом внутри команды. Тренер постоянно нам говорит, что с трофеями вырабатывается менталитет победителей. Даже если ты выигрываешь что-то несколько лет подряд, титульный голод сохраняется, ведь ты уже не представляешь себя ни на каком другом месте, кроме первого. И это правильно, мы должны стремиться к тому, чтобы побеждать в России ежегодно — как «Бавария» в Германии. У «Зенита» для этого есть все, отличный подбор футболистов — как иностранных, так и россиян. В этом сезоне есть прекрасная возможность взять четвертый чемпионский титул подряд.

— Как сейчас ваше здоровье? Вы пытались разобраться, в чем причины травм? Почему именно в России их стало больше?

— У меня нет ответа на этот вопрос. Я делаю все то же самое, забочусь о себе, соблюдаю тот же режим, что и раньше. Но это футбол. К сожалению, травмы — неотъемлемая часть футбола. Главное, что сейчас я полностью восстановился от всех повреждений и готов вновь приносить пользу команде.

— Понятно, что травмы вам мешают раскрыться. Но болельщики других клубов, говоря о Малкоме, все время вспоминают сумму, заплаченную за трансфер. На вас это давит?

— На мой взгляд, так говорят люди, которым кажется, что футболистам все дается очень легко. Может быть, за этих людей говорит зависть. В любом случае меня это не задевает. Я никогда не хотел травмироваться, чтобы просто отбывать номер в клубе. Напротив, с самого первого дня мне хотелось приносить пользу, это и остается моей целью сейчас. Именно это для меня важно, а не то, что кто-то постоянно вспоминает сумму моего трансфера.

— В целом вас мотивирует критика?

— Да, конечно. Мотивация — единственное, что вызывают у меня эти рассуждения о деньгах. Они меня лишь дополнительно настраивают на игры, на победы. Люди, которые говорят о деньгах, думают, что их легко заработать, а профессия футболиста — простая. На самом деле это не так.

Малком. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Персональная цель на сезон — забить больше десяти мячей»

— За кого болели на чемпионате Европы?

— Мне в принципе нравится смотреть футбол, так что я следил за турниром. Я болел за Францию и Испанию — те страны, в которых я играл и сохранил друзей. Переживал за них, но жаль, что они не дошли до финала.

— Что думаете о выступлении сборной России на Евро?

— Я не тот, кто должен высказываться об этом. Конечно, я переживал за сборную России, но, к сожалению, продвинуться далеко ей не удалось. Что ж, будем ждать следующий турнир.

— Общаетесь ли с молодыми игроками «Зенита»?

— Довольно проблематично давать советы, когда не знаешь русский. Но я могу сказать точно, что у некоторых из юных футболистов «Зенита» есть все задатки для успеха. Они способны вырасти в настоящих звезд. Однако им нужно продолжать усиленно тренироваться, тогда успех придет. Раз их вызвали на сбор с основой, значит, они достойны этого.

— Какая у вас цель на следующий сезон?

— Я хочу, чтобы «Зенит» повторил триумф сезона-2019/20, в котором мы выиграли три турнира — премьер-лигу, Кубок и Суперкубок России. А моя персональная цель — забить больше десяти мячей.