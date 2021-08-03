Россиянка Пустовойтова назначена главным арбитром финала женского олимпийского турнира по футболу
18:39
Главным арбитром финального матча Олимпиады в Токио по футболу среди женщин назначена россиянка Анастасия Пустовойтова, сообщает официальный Telegram-канал РФС.
Финал пройдет 6 августа. В нем сыграют команды Швеции и Канады.
Referee designations #OlimpicFootball Tournament Gold Medal Match — Women #SWE ??#CAN ? ??Olympic Stadium 6 Aug— FIFA Media (@fifamedia) August 3, 2021
Referee: An.PUSTOVOITOVA ??
ASR 1: Ekat. KUROCHKINA ??
ASR 2: Sanja RODAK ??
4th Off. Sa. MUKANSANGA ??
Res.Ass. Kyoung Min KIM ??#Tokyo2020 #Football pic.twitter.com/8O6WxUvzeQ
Одним из ассистентов Анастасии будет россиянка Екатерина Курочкина. Вторым ассистентом станет хорватка Санья Родак. Четвертый арбитр — Салима Мукансанга из Руанды. Резервный ассистент — кореянка Кьон Мин Ким.
Читайте также
«Великий день!» Австралийки очень хотели в четвертьфинале именно Россию, но наши заставили их плакать
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю