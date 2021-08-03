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Россиянка Пустовойтова назначена главным арбитром финала женского олимпийского турнира по футболу

18:39
Анастасия Пустовойтова. Фото Getty Images
Анастасия Пустовойтова. Фото Getty Images
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Главным арбитром финального матча Олимпиады в Токио по футболу среди женщин назначена россиянка Анастасия Пустовойтова, сообщает официальный Telegram-канал РФС.

Финал пройдет 6 августа. В нем сыграют команды Швеции и Канады.

Одним из ассистентов Анастасии будет россиянка Екатерина Курочкина. Вторым ассистентом станет хорватка Санья Родак. Четвертый арбитр — Салима Мукансанга из Руанды. Резервный ассистент — кореянка Кьон Мин Ким.

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Евгений Петров все материалы автора

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