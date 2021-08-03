Россиянка Пустовойтова назначена главным арбитром финала женского олимпийского турнира по футболу

Главным арбитром финального матча Олимпиады в Токио по футболу среди женщин назначена россиянка Анастасия Пустовойтова, сообщает официальный Telegram-канал РФС.

Финал пройдет 6 августа. В нем сыграют команды Швеции и Канады.

Referee designations #OlimpicFootball Tournament Gold Medal Match — Women #SWE ??#CAN ? ??Olympic Stadium 6 Aug



Referee: An.PUSTOVOITOVA ??

ASR 1: Ekat. KUROCHKINA ??

ASR 2: Sanja RODAK ??

4th Off. Sa. MUKANSANGA ??

Res.Ass. Kyoung Min KIM ??#Tokyo2020 #Football pic.twitter.com/8O6WxUvzeQ — FIFA Media (@fifamedia) August 3, 2021

Одним из ассистентов Анастасии будет россиянка Екатерина Курочкина. Вторым ассистентом станет хорватка Санья Родак. Четвертый арбитр — Салима Мукансанга из Руанды. Резервный ассистент — кореянка Кьон Мин Ким.